Τετάρτη 8 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Σε εξέλιξη παζάρια για τον κρατικό προϋπολογισμό

Συνεχίζεται η δημοσιονομική παράλυση (shutdown) στις ΗΠΑ, καθώς τα παζάρια τόσο μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών όσο και ηγετικών στελεχών των δύο κομμάτων με την κυβέρνηση δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιου είδους συμβιβασμό, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση κρατικών και δημόσιων υπηρεσιών.

Το βράδυ της Δευτέρας η (υπό ρεπουμπλικανική ισχνή πλειοψηφία 53 εδρών έναντι 47) Γερουσία για πέμπτη φορά απέρριψε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών έως τουλάχιστον τις 21 Νοέμβρη, μέχρι να βρεθεί κάποια μακροπρόθεσμη φόρμουλα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο δήλωσε πως θα μπορούσε να δεχθεί μία συμφωνία στο θέμα επιδοτήσεων που βοηθούν 24 εκατομμύρια ανθρώπους να αγοράσουν προσιτά πακέτα ασφαλιστικής, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης μέσω του νόμου Affordable Care (στον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι αντιτίθενται εδώ και χρόνια).

Στο μεταξύ, το Politico.com ανέφερε ότι για πρώτη φορά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μέρους των φοιτητικών δανείων στις ΗΠΑ, που ανέρχεται συνολικά σε ποσό ύψους 1,6 τρισ. δολαρίων σε κερδοσκοπικά ταμεία (funds).

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στην 63χρονη Γκιλέιν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για συνέργεια στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον χρηματομεσίτη κατηγορούμενο για κύκλωμα εκμετάλλευσης κοριτσιών, Τζέφρι Επστιν, που «αυτοκτόνησε» προτού δικαστεί και βγουν στη φόρα αποκαλυπτικά στοιχεία για τους πλούσιους και ισχυρούς πελάτες του.
    

ΚΟΣΜΟΣ
