ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Διαδηλώσεις και μετά τον διορισμό του στρατηγού Ζαφισάμπο

Με τον διορισμό του στρατηγού Ρουφίν Φορτουνάτ Ντιμπισόα Ζαφισάμπο ως νέου πρωθυπουργού προσπάθησε να εκτονώσει ο Πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρι Ρατζοελίνα, τη μεγάλη λαϊκή πίεση των διαδηλώσεων που πραγματοποιούν από τις 25 Σεπτέμβρη δεκάδες χιλιάδες νεαροί εργάτες και φοιτητές.

Ωστόσο, η αντικατάσταση του πρώην πρωθυπουργού Κρίστιαν Ντσάι με τον Ζαφισάμπο δεν εκτόνωσε την οργή της νεολαίας για τη διαφθορά και την έλλειψη προοπτικής. Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος και την έξαρση της διαφθοράς, που οδηγεί σε κατάρρευση των υποδομών ακόμα και σε βασικές υπηρεσίες, όπως είναι τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Κατά μέσο όρο η πρωτεύουσα Ανταναναρίβο και άλλες περιοχές της Μαδαγασκάρης δεν έχουν ρεύμα τουλάχιστον 120 ώρες τη βδομάδα, ενώ εξίσου συχνές είναι και οι διακοπές στην υδροδότηση.

Μετά την ανακοίνωση του διορισμού του Ζαφισάμπο ως πρωθυπουργού, οι διαδηλωτές επέμειναν ότι δεν ικανοποιούνται παρά μόνο με την παραίτηση του Προέδρου της χώρας, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για την ανεπάρκεια βασικών υποδομών και γενικά τον πρωταίτιο για τα χάλια της χώρας. Συνέχισαν έτσι να απαιτούν την παραίτησή του.

Στοιχεία του ΟΗΕ αναφέρουν ότι από τις 25 Σεπτέμβρη, που ξεκίνησαν οι μαζικές διαδηλώσεις της νεολαίας στη Μαδαγασκάρη, έχουν σκοτωθεί από αστυνομικά πυρά τουλάχιστον 22 διαδηλωτές και έχουν τραυματιστεί πάνω από άλλους 100.

Η Μαδαγασκάρη διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο σε πολύτιμους λίθους (ρουμπίνια, ζαφείρια κ.λπ.), καθώς επίσης πετρέλαιο (π.χ. στην περιοχή Τσιμιρόρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν 2 δισ. βαρέλια μαζούτ, πετρελαίου υψηλής πυκνότητας) και φυσικό αέριο.