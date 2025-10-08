ΓΑΛΛΙΑ

Πυρετώδεις επαφές με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σήμερα το βράδυ εκπνέει η 48ωρη παράταση που τη Δευτέρα δόθηκε για «τελευταίες διαπραγματεύσεις» στον υπό παραίτηση πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί, του οποίου η κυβέρνηση τέθηκε «υπό αίρεση» ελάχιστες ώρες πριν το νέο υπουργικό συμβούλιο ενημερώσει τη Βουλή για το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης.

Τις αντιθέσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό (με επικεφαλής τη συμμαχία «Εμπρός!» υπό το κόμμα των Μακρόν - Αττάλ «Αναγέννηση») αναδεικνύουν πλέον ερωτήματα που θέτουν ανοιχτά και σύμμαχοι του Γάλλου Προέδρου, όπως ο αρχηγός των κεντροδεξιών «Οριζόντων» (πρωθυπουργός στην τριετία 2017-2020, κατά την πρώτη θητεία Μακρόν), Εντουάρ Φιλίπ, που δήλωσε χτες ότι «δεν είμαι υπέρ μιας άμεσης παραίτησης (σ.σ. του Προέδρου της χώρας) (...) Ωστόσο, θεωρώ ότι θα ήταν προς τιμήν του να ορίσει έναν πρωθυπουργό για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός και στη συνέχεια να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές», ενώ επικαλούμενος την «αποδυνάμωση του κράτους» που «δεν είναι διαχειρίσιμη», κατέληξε: «Δεν θα ζήσουμε αυτό που ζούμε εδώ και έξι μήνες για άλλους 18 μήνες, είναι πολύ».

Αλλά και ο ίδιος ο επικεφαλής της «Αναγέννησης», Γκαμπριέλ Αττάλ (επίσης πρωθυπουργός στο διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2024), δήλωσε ότι «δεν κατανοεί πλέον τις αποφάσεις» του Μακρόν.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής των «Ρεπουμπλικάνων» (LR - επίσης μέχρι πρότινος κυβερνητικός εταίρος του Μακρόν), Μπρουνό Ρεταγιό, εξέφραζε χτες ετοιμότητα για να συμμετάσχει σε κυβέρνηση «συγκατοίκησης» με τις μακρονικές δυνάμεις (μετά από το προχτεσινό «βέτο»), ωστόσο φερόταν απρόθυμος να συμμετάσχει σε σύσκεψη συντονισμού με τις άλλες δυνάμεις που μέχρι σήμερα συνεργαζόταν το κόμμα του.

Ολα αυτά ενώ σήμερα το πρωί συνάντηση με τον Λεκορνί αναμένεται να έχει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) που χτες συμμετείχε σε σύσκεψη με τους Οικολόγους (EELV) και το μεταλλαγμένο ΚΚ Γαλλίας (PCF), στην οποία μετά από δική του επιμονή δεν πήρε μέρος η «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), παρά τη συνεργασία των «4» στις βουλευτικές εκλογές του Ιούνη του 2024 ως «Νέο Λαϊκό Μέτωπο» (NFP). «Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε από κοινού για να ακολουθήσουμε μια πολιτική κοινωνικής και οικολογικής προόδου και δημοσιονομικής δικαιοσύνης, όπου θα αποκαταστήσουμε το Κοινοβούλιο στη θέση που του αξίζει», πρόσθεσαν οι «3» σε κοινή τους τοποθέτηση μετά τη συνάντηση, καταδικάζοντας «την επιμονή του Προέδρου (Μακρόν) να αρνηθεί μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης» και την «ανεύθυνη αντιδημοκρατική στάση που επιδεινώνει την κρίση».

Από τη μεριά της η «Εθνική Συσπείρωση» (RN) της Μαρίν Λεπέν επιμένει ότι χρειάζεται άμεση παραίτηση Μακρόν ή προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Ολα αυτά ενώ στις Βρυξέλλες, Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωνε χτες ανώνυμα ότι «η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει, οπότε αυτή η ατελείωτη πολιτική αστάθεια θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την Ευρωζώνη (...) Είναι το κύριο θέμα σε όλες τις συζητήσεις στους διαδρόμους...».

Σημειωτέον ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 έπρεπε να παρουσιαστεί στο γαλλικό υπουργικό συμβούλιο μέχρι χτες, σύμφωνα με τα κανονικά χρονοδιαγράμματα.