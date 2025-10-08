ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ

Νέες διαδηλώσεις κατά της σφαγής αλλά και της εξαπάτησης

Νέες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό έγιναν χτες με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη μέρα που τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο ισοπέδωσης της Γάζας, με φόντο ευρύτερες κόντρες για τη μοιρασιά στη Μέση Ανατολή.

Μαχητικές διαδηλώσεις έγιναν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, όπως Παρίσι, Γενεύη, Βρυξέλλες και Στοκχόλμη, αλλά και στην Αθήνα.

Στο Λονδίνο διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το King's College με συνθήματα όπως «Το Ισραήλ είναι κράτος - τρομοκράτης!». Στο Αμστερνταμ διαδηλωτές έριξαν κόκκινη μπογιά στο Βασιλικό Ανάκτορο της πόλης, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην απόφαση της δημοτικής αρχής να απαγορεύσει διαδήλωση στήριξης των Παλαιστινίων αλλά την ίδια στιγμή να επιτρέψει άλλη, υπέρ του Ισραήλ.

Στην Ασία, διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό έγιναν από την Ιαπωνία (στο Τόκιο διαδηλωτές «πολιόρκησαν» με τα συνθήματά τους την αμερικάνικη πρεσβεία) και την Ινδονησία μέχρι το Πακιστάν και την Τουρκία. Φωνές διαμαρτυρίας όμως υψώθηκαν και κατά των «ειρηνευτικών σχεδίων» που πρότειναν οι ΗΠΑ και έσπευσαν να στηρίξουν η μία μετά την άλλη οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, σύμμαχοι και μη του Ισραήλ, σε μια «κούρσα» για την επιρροή τους σε όλη την περιφέρεια Μέσης Ανατολής - Περσικού Κόλπου κ.λπ. Στην Ινδία τέτοια συνθήματα συνόδευσαν τις διαμαρτυρίες σε Νέο Δελχί, Καλκούτα, Μπάνγκαλορ, Χιντεραμπάντ κ.α.

Στη Λατινική Αμερική διαδηλώσεις έγιναν σε μια σειρά μεγάλες πόλεις, π.χ. στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας,έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία, κόντρα και στις δυνάμεις καταστολής που έστειλε η «αριστερή» κυβέρνηση Λούλα για να «διαφυλάξουν την τάξη».