Μαχητικές διαδηλώσεις έγιναν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, όπως Παρίσι, Γενεύη, Βρυξέλλες και Στοκχόλμη, αλλά και στην Αθήνα.
Στο Λονδίνο διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το King's College με συνθήματα όπως «Το Ισραήλ είναι κράτος - τρομοκράτης!». Στο Αμστερνταμ διαδηλωτές έριξαν κόκκινη μπογιά στο Βασιλικό Ανάκτορο της πόλης, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην απόφαση της δημοτικής αρχής να απαγορεύσει διαδήλωση στήριξης των Παλαιστινίων αλλά την ίδια στιγμή να επιτρέψει άλλη, υπέρ του Ισραήλ.
Στην Ασία, διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό έγιναν από την Ιαπωνία (στο Τόκιο διαδηλωτές «πολιόρκησαν» με τα συνθήματά τους την αμερικάνικη πρεσβεία) και την Ινδονησία μέχρι το Πακιστάν και την Τουρκία. Φωνές διαμαρτυρίας όμως υψώθηκαν και κατά των «ειρηνευτικών σχεδίων» που πρότειναν οι ΗΠΑ και έσπευσαν να στηρίξουν η μία μετά την άλλη οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, σύμμαχοι και μη του Ισραήλ, σε μια «κούρσα» για την επιρροή τους σε όλη την περιφέρεια Μέσης Ανατολής - Περσικού Κόλπου κ.λπ. Στην Ινδία τέτοια συνθήματα συνόδευσαν τις διαμαρτυρίες σε Νέο Δελχί, Καλκούτα, Μπάνγκαλορ, Χιντεραμπάντ κ.α.
