Κίνηση ... απόγνωσης κατά της Κούβας

Η στήριξη των λαών όλου του κόσμου για την άρση του αποκλεισμού της Κούβας ανησυχεί ιδιαίτερα τις αμερικανικές κυβερνήσεις
Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με υπηρεσιακό έγγραφο που απέστειλε στις 2 Οκτώβρη σε διπλωμάτες του, απαιτεί να κλιμακωθεί η πίεση ενάντια στην Κούβα ενόψει της κατάθεσης από μέρους της στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 28 - 29 Οκτώβρη του ψηφίσματος για την άρση του υπερεξηντάχρονου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, που κάθε χρόνο στηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του κόσμου. Κάθε χρόνο οι ΗΠΑ μένουν απομονωμένες με ελάχιστους συμμάχους όπως σταθερά το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ.

Το έγγραφο που είναι μη διαβαθμισμένο εσωτερικό τηλεγράφημα επιχειρεί να αντιστρέψει αυτή την απομόνωση των ΗΠΑ, προτρέποντας τους διπλωμάτες να πιέσουν τους συμμάχους τους να «υπάρξουν περισσότερες αρνητικές ψήφοι» και προστίθεται ότι «οι αποχές ή οι απουσίες είναι επίσης χρήσιμες».

Μάλιστα για τον σκοπό αυτό επιστρατεύονται δύο φαιδρά ...επιχειρήματα: «Εσφαλμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούνται για τα προβλήματα της Κούβας, τα οποία οφείλονται στη διαφθορά και την ανικανότητα που επικρατεί στην ίδια την Κούβα» και το δεύτερο ότι «μετά τη Β. Κορέα η Κούβα είναι η χώρα που συνεισφέρει τα περισσότερα ξένα στρατεύματα στην επίθεση της Ρωσίας, καθώς υπολογίζεται ότι 1.000 έως 5.000 Κουβανοί πολεμούν στην Ουκρανία».

Σε τέτοια ...απόγνωση είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς στην περσινή Γενική Συνέλευση η απόφαση - ψήφισμα για την κατάργηση του αποκλεισμού της Κούβας (που είναι βέβαια μη δεσμευτική) στηρίχτηκε από 187 χώρες. Την καταψήφισαν μόνο οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και απείχε η Μολδαβία.

    
