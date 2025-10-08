ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ρεκόρ πωλήσεων κάνουν τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα

Η κινεζική εταιρεία ηλεκτροκίνησης BYD κατέκτησε τη βρετανική αγορά αυτοκινήτων, καθώς μετά την Κίνα πουλά τα περισσότερα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τον Σεπτέμβρη του 2024 μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2025 οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 880%.

Σύμφωνα με το BBC, τον Σεπτέμβρη η BYD πούλησε στο ΗΒ 11.271 αυτοκίνητα, με πιο δημοφιλές το υβριδικό μοντέλο «Seal U» (τύπου SUV). Οπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, το φαινόμενο αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το ΗΒ δεν έχει επιβάλει δασμούς σε κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως έχουν κάνει η ΕΕ και οι ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τα πουλάει σημαντικά φτηνότερα απ' ό,τι «δυτικές» αυτοκινητοβιομηχανίες ηλεκτροκίνησης.