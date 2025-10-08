ΣΥΡΙΑ - ΗΠΑ

Συμφωνία γενικής εκεχειρίας στρατού - SDF

Υπό την πίεση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, και του νέου διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, Μπραντ Κούπερ, ο υπουργός Αμυνας της κυβέρνησης τζιχαντιστών στη Συρία, Μουρχάφ Αμπού Κάσρα, και ο αρχηγός των Κούρδων που ηγούνται των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) Μαζλούμ Αμπντί ανακοίνωσαν συμφωνία «γενικής κατάπαυσης πυρός».

Προηγήθηκαν σφοδρές συγκρούσεις στο Χαλέπι κατά τις οποίες (σύμφωνα με ορισμένα αραβικά ΜΜΕ) υπέστησαν σημαντικά πλήγματα οι δυνάμεις των τζιχαντιστών της κρατικής ασφάλειας, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν σε διαπραγμάτευση με τον διοικητή των δυνάμεων SDF.

Οι Τομ Μπάρακ και Μπραντ Κούπερ είχαν μεταβεί τη Δευτέρα στη Βόρεια Συρία συναντώντας τον διοικητή Μ. Αμπντί, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη χτες στη Δαμασκό για το κλείσιμο της συμφωνίας, που ανακοινώθηκε περίπου επτά μήνες μετά από εκείνη της 10ης Μαρτίου που υποτίθεται πως δρομολογούσε την ενσωμάτωση της οργάνωσης SDF στον συριακό στρατό.