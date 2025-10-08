ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνεχίζονται η σφαγή στη Γάζα και οι διαπραγματεύσεις με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων

2025 The Associated Press. All

Με τονα συνεχίζει ασταμάτητα το μακελειό στηκαι τις «ειρηνευτικές» διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο να διεξάγονται με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού, οι διάφοροιανασύρουν αυτές τις μέρες όλη την προπαγάνδα που «ξεπλένει» τα κατοχικά εγκλήματα δεκαετιών και την εξελισσόμενη γενοκτονία, με αφορμή τη χθεσινή συμπλήρωση δύο χρόνων από τις επιθέσεις Παλαιστίνιων μαχητών σε φυλάκια του κατοχικού στρατού, ισραηλινά κιμπούτς και πόλεις, στις 7 Οκτώβρη 2023.

Κι αυτό όταν στα δύο χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης με την αμέριστη στρατιωτική, πολιτική και οικονομική στήριξη από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ έχει δολοφονήσει πάνω από 67.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα, έχει ισοπεδώσει τον παλαιστινιακό θύλακα, επιβάλλει απάνθρωπο λιμό και έχει εκτοπίσει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού του, εντείνει την κατοχική βία, τους εποικισμούς και τα σχέδια προσάρτησης της κατοχόμενης Δυτικής Οχθης, όπως και τις επιθέσεις του στους λαούς όλης της περιοχής...

Αναλυτικά, ο συνολικός τραγικός απολογισμός από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα μέχρι χτες ήταν τουλάχιστον 67.173 νεκροί Παλαιστίνιοι και 169.780 τραυματίες, πέρα από τους χιλιάδες αγνοούμενους που χάθηκαν μέσα στα συντρίμμια ή εξαερώθηκαν από τις βόμβες.

Ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον 300 δημοσιογράφοι, οπερατέρ και φωτορεπόρτερ - καθώς το Ισραήλ επιχειρεί να ρίξει «μαύρο» στα εγκλήματά του - και πάνω από 1.700 γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες ή οδηγοί ασθενοφόρων.

Τα θύματα του λιμού ανέρχονται σε 460, εκ των οποίων τα 154 ήταν παιδιά. Παράλληλα υπολογίζεται ότι πάνω από 51.100 βρέφη και παιδιά έως 5 ετών υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό.

Στις ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια κλείστηκαν από την αρχή του πολέμου πάνω από 10.800 Παλαιστίνιοι, μεταξύ τους 450 μικρά παιδιά και 87 γυναίκες.

Μέσα στα δύο χρόνια πολέμου υπολογίζεται - σύμφωνα με στοιχεία του «Al Jazeera» - ότι καταστράφηκαν το 92% των σχολείων, πάνω από 60 πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές, το 92% των κατοικιών και το 88% των εμπορικών καταστημάτων. Από τα 38 νοσοκομεία απέμειναν σε μερική λειτουργία μόλις 13.

Πανηγύρια για την «ισχυρότερη δύναμη» στη Μέση Ανατολή

Χαρακτηριστικοί είναι εξάλλου οι πανηγυρισμοί από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, ο οποίος μιλώντας χθες σε αμερικανικό podcast χαρακτήρισε τις επιθέσεις στις 7/10/2023 και την κλιμάκωση του πολέμου «ευκαιρία» που ανέδειξε το Ισραήλ ως την «ισχυρότερη δύναμη» στη Μέση Ανατολή.

Οπως είπε, το Ισραήλ «αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Αφησε δε αιχμές για πιθανές νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος προσπάθειες της Τεχεράνης να αναπτύξει διηπειρωτικούς πυραύλους με βεληνεκές έως 8.0000 χιλιομέτρων.

Υποστήριξε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός «συνέτριψε τη Χαμάς, παρόλο που δεν έχει ακόμα ηττηθεί», διαβεβαιώνοντας πως «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος». Ανέφερε ότι το Ισραήλ ανέπτυξε «τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη και τα μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες», θεωρώντας πως το Ισραήλ ήταν που «νίκησε τους εχθρούς της Αμερικής που επιδίωκαν να αναπτύξουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές».

Από την άλλη, προέβλεψε ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα «είναι κοντά» και ότι αυτό που ξεκίνησε εκεί θα τελειώσει «με την απελευθέρωση των κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς».

Από την πλευρά της η Χαμάς, σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη της νέας φάσης κλιμάκωσης του πολέμου, τόνισε πως οι επιπτώσεις των συγκρούσεων «συνεχίζουν να ρίχνουν πολιτικές σκιές», εκτιμώντας ότι η στρατιωτική επίθεση στην περιοχή «σηματοδότησε μείζον σημείο καμπής στο πολιτικό και στρατιωτικό τοπίο» της Μέσης Ανατολής.

Τόνισε πως το Ισραήλ επιμένει στον βάρβαρο πόλεμο έναντι του παλαιστινιακού λαού και στις σφαγές ανυπεράσπιστων πολιτών, στο φόντο της «αναίσχυντης διεθνούς σιωπής και συνέργειας», μαζί με την «πρωτοφανή αποτυχία αραβικών χωρών».

«Εδώ και δύο χρόνια ο λαός μας παραμένει ριζωμένος στη γη του και στα νόμιμα δικαιώματά του, ενόψει σχεδίων ρευστοποίησης και βίαιου εκτοπισμού», επεσήμανε.

Δηλώσεις στήριξης του κράτους - δολοφόνου

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τις 7/10/2023 Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στο ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, με στόχο την προώθηση των δικών τους γεωπολιτικών συμφερόντων.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως οι ΗΠΑ «τιμούν τα θύματα» της «τραγικής επετείου» και ανανεώνουν την «αποφασιστικότητα για να αποτραπεί η επανάληψη του κακού». Εκανε λόγο για «έξαρση του αντισημιτισμού μετά τις επιθέσεις της 7/10/2023» (όπως βαφτίζονται συκοφαντικά οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό), λέγοντας ότι αυτή απειλεί «τις εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως».

«Δεν μπορεί να γίνει κανένας συμβιβασμός με τον αντισημιτισμό. Θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε όλες τις πράξεις τρομοκρατίας και αντισημιτισμού κατά του Ισραήλ, και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να συμπαρασταθεί στο Ισραήλ στη διάρκεια αυτής της οδυνηρής επετείου».

Αντίστοιχα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε πως το Λονδίνο θα ορθώνει πάντα το ανάστημα σε όσους «μισούν και επιδιώκουν να βλάψουν τις εβραϊκές κοινότητες». Με άρθρο του στην εφημερίδα «The Times» κάλεσε τις φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες για χθες κινητοποιήσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ...«αντιβρετανικές»!

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς ζήτησε να απελευθερωθούν «άμεσα» όλοι οι όμηροι, ενώ ο Γερμανός ΥΠΕΞ, διαφημίζοντας ότι «είμαστε αποδεκτοί και από τις δύο πλευρές», είπε ότι «η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να οργανώσει μια διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και να προσφέρει επίσης δικά της κεφάλαια. Η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ.Μελόνι αποκάλεσε την 7η Οκτώβρη 2023 «μία από τις πιο σκοτεινές μέρες στην Ιστορία» και εξήρε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας πως προσφέρει «ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χαθεί, ώστε να επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία και να επιστρέψουν οι όμηροι».

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τη σειρά της ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και εκεχειρία «τώρα», εκτιμώντας πως είναι εφικτή, όπως και η επίτευξη «λύσης στη βάση δύο κρατών» - παρότι το σχέδιο Τραμπ, που χαιρετίζει η ΕΕ, επιχειρεί να βάλει οριστική ταφόπλακα στη δημιουργία πραγματικά ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

ΗΠΑ: 21,7 δισ. δολάρια στρατιωτικής στήριξης στο Ισραήλ

Στη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων οι ΗΠΑ έδωσαν 21,7 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, προκειμένου να εξαπολύσει τον γενοκτονικό πόλεμο κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη.

Από αυτά, τα 17,9 δισ. δόθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο του πολέμου, από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και τα άλλα 3,8 δισ. τον δεύτερο χρόνο.

Η σχολή «Watson», Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Μπράουν στις ΗΠΑ, σε νέα μελέτη που έκανε για τα κόστη του πολέμου αυτού ανέφερε κι άλλα 10 δισ. δολάρια που δαπάνησαν οι ΗΠΑ σε «επιχειρήσεις αρωγής για την ασφάλεια», και σε «ευρύτερες επιχειρήσεις» στη Μέση Ανατολή από το 2023 μέχρι σήμερα.

Αλλη μελέτη, του αμερικανικού ινστιτούτου «Quincy Institute for Responsible Statecraft», αναφέρει πως οι ΗΠΑ ξόδεψαν ευρύτερα στη Μέση Ανατολή για στρατιωτικές επιχειρήσεις (όπως επιθέσεις κατά των Χούθι της Υεμένης και σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις) από 9,65 δισ. έως 12 δισ. δολάρια.

Μόνο οι επιθέσεις των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνη υπολογίζεται ότι κόστισαν από 2 έως 2,5 δισ. δολάρια.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

«Θετικές» χαρακτήρισαν χθες τις συνομιλίες που ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας στο Σαρμ Ελ Σεΐχ της Αιγύπτου, με τους διεθνείς μεσολαβητές, Παλαιστίνιοι που πρόσκεινται στην ομάδα διαπραγματευτών της Χαμάς. Ανέφεραν πως κράτησαν περίπου τέσσερις ώρες και πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις θα συνεχίζονταν και χθες το μεσημέρι.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναμένεται σήμερα να συμμετάσχουν και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές (ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στ. Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζ. Κούσνερ, που είχε παίξει ρόλο στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» το 2020 και στην κατάστρωση του πρώτου άθλιου σχεδίου Τραμπ για τα παλαιστινιακά εδάφη).

Σε ενημέρωση που έκανε χθες για τις διαπραγματεύσεις ο Ματζίντ Αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ, τόνισε πως το Ισραήλ θα έπρεπε ήδη να είχε παύσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι το μέλλον της Γάζας «παραμένει στα χέρια των Παλαιστινίων και κανένα άλλο μέρος δεν θα πρέπει να καθορίσει τη μοίρα» των παλαιστινιακών εδαφών, ενώ επιβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε αλλαγές στο σχέδιο του Τραμπ χωρίς διαβούλευση με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, και πως παρουσιάστηκε διεθνώς στη συνέχεια, στις 29 Σεπτέμβρη. Εκτίμησε τέλος ότι «όλες οι πλευρές πιέζουν για μια συμφωνία».

Νωρίτερα ο Φάουζι Μπαρχούμ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Χαμάς, ανέφερε πως κατά τις διαπραγματεύσεις που έγιναν το βράδυ της Δευτέρας η οργάνωση ζήτησε «μόνιμη και γενική εκεχειρία», πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από όλη τη Γάζα, ανεμπόδιστη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, επιστροφή των εκτοπισμένων στις περιοχές όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, άμεση έναρξη οικοδομικών εργασιών και δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων.

Λίβανος: Δύο νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ

Στο μεταξύ, νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν ισραηλινά drones το πρωί της Τρίτης στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο άλλων δύο Λιβανέζων και τον τραυματισμό ενός τρίτου.

Η πρώτη επίθεση έγινε στο Ντέιρ Ααμις, στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός ακόμα.

Ακολούθησε άλλη, ξεχωριστή επίθεση με drone στο Γιάταρ του νότιου Λιβάνου, με στόχο τον χειριστή μιας μπουλντόζας, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία.