Σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες σωματείων

- Η Ενωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) συνεχίζει τις εκλογές μέχρι την Παρασκευή 28 Νοέμβρη. Η κάλπη βρίσκεται καθημερινά από 6 π.μ. έως τις 11 μ.μ. στο γραφείο Π13 στη στοά στο ΣΕΜΠΟ.

- Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone - 360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές μέχρι την Κυριακή 30 Νοέμβρη, με πρόγραμμα: Στην Αττική σήμερα 26 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Επίσης το Σωματείο καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 π.μ. στο κτίριο, απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς, αύξηση του επιδόματος stand-by, βελτίωση των όρων δουλειάς. Παράλληλα, η κάλπη θα βρίσκεται τις ώρες 10 π.μ. - 2 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στα Πετράλωνα και 3 μ.μ. - 7 μ.μ. στο κτίριο της «Innovus» στη Μεταμόρφωση.

- Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά μέχρι τις 30 Νοέμβρη, από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. στα εξής σημεία: Σήμερα Τετάρτη «Σκλαβενίτης» Πασαλιμάνι. Πέμπτη 27 Νοέμβρη «Leroy Merlin» Πειραιώς, Παρασκευή 28 Νοέμβρη Νίκαια (Γεμέλου 95), Σάββατο 29 Νοέμβρη Β' ΚΑΠΗ Πέραμα (Λ. Ειρήνης 36), Κυριακή 30 Νοέμβρη σωματείο ΠΕΜΕΝ (Μπουμπουλίνας 21, Πειραιάς).

- Το νεοσύστατο Σωματείο ΜΚΟ Προσφυγικού και Συναφών Δομών Κοινωνικής Μέριμνας, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 29-30 Νοέμβρη, 11 π.μ. - 7 μ.μ., στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, 3ος όροφος).