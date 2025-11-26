ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ

Μονόδρομος η πάλη για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία

Οι τραγικές ελλείψεις και οι πολύ δύσκολες συνθήκες στομεταφέρθηκαν σε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ που πραγματοποίησε περιοδεία πρόσφατα, με επικεφαλής τον βουλευτή του Κόμματος

Ο Μ. Συντυχάκης συναντήθηκε με τα ΔΣ των Σωματείων Εργαζομένων του Νοσοκομείου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, καθώς και με εργαζόμενους στην Ψυχιατρική κλινική, που τον ενημέρωσαν για όσα ζουν καθημερινά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πνευμονολογική κλινική στην ουσία είναι κλειστή, στα ΤΕΠ υπηρετεί μόλις ένας γιατρός, με όλους τους υπόλοιπους να είναι ειδικευόμενοι, ενώ η αναμονή σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει τις 8 ώρες. Στη Νευρολογική κλινική δεν βγαίνουν οι εφημερίες, καθώς 2 από τους γιατρούς έχουν πάρει άδεια εγκυμοσύνης, ενώ υπήρξε και μία παραίτηση. Οι δύο Παθολογικές στην ουσία λειτουργούν σαν μία, λόγω των ελλείψεων.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, καθώς στο Κέντρο έχουν μείνει 3 ψυχίατροι (2 μόνιμοι και 1 επικουρικός), ενώ οι ανάγκες είναι για τουλάχιστον 10.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τόνισαν την αβεβαιότητα που υπάρχει για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, όπως η υποστελέχωση, η έλλειψη οργανογράμματος και η υποχρηματοδότηση, με την υφιστάμενη κατάσταση να μην καλύπτει σε καμία περίπτωση το σύνολο των αναγκών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΚΚΕ επεσήμανε ότι η «ψυχιατρική μεταρρύθμιση» που έταζαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή της ΝΔ, δεν είναι απλώς «πουκάμισο αδειανό» αλλά ουσιαστικά σηματοδοτεί τη διάλυση της Ψυχιατρικής Φροντίδας.

Ο Μ. Συντυχάκης δεσμεύτηκε ότι τα αιτήματα των υγειονομικών των Χανίων θα τεθούν στη Βουλή από το ΚΚΕ το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, το Κόμμα με όλες του τις δυνάμεις στηρίζει τους αγώνες του χανιώτικου λαού για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους. «Στηρίζουμε την πρωτοβουλία που έχουν πάρει τα σωματεία των υγειονομικών σε όλη την Κρήτη για συντονισμένες κινητοποιήσεις στο νησί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Η μόνη λύση απέναντι στην εμπορευματοποίηση της δημόσιας Υγείας, στην υποβάθμισή της, είναι η ένταση του αγώνα για Υγεία κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα», κατέληξε.