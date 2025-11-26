ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ερώτηση για την υποστελέχωση του δικτύου δομών για κακοποιημένες γυναίκες

Την επικίνδυνη υπολειτουργία του δικτύου δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών εξαιτίας της πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων που βλέπουν την προστασία των γυναικών ως κόστος, αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με Ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Σημειώνεται ότι παρά τα «μεγάλα λόγια» που συνόδευσαν και φέτος τις διακηρύξεις της ΕΕ και της κυβέρνησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, επικίνδυνη τόσο για τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, όσο και για τους εργαζόμενους είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο δίκτυο των σχετικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας για τις κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, γραμμή SOS 15900). Κι αυτό γιατί η χρηματοδότησή του από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα λήγει στις 31 Δεκέμβρη.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αφού εδώ και 14 χρόνια εξαρτούν τη χρηματοδότηση και λειτουργία του δικτύου σχεδόν αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα με «ημερομηνία λήξης», αντί να εξασφαλίζεται γενναία κρατική χρηματοδότηση.

Σε ένα τέτοιο φόντο, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύει πάνω από δεκαετία με ετήσιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που σημαίνει ότι στερείται δικαιώματα που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, ενώ αντιμετωπίζουν συχνά και καθυστερήσεις πληρωμών.

Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων, που βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία και ανασφάλεια, παραμένουν οι τραγικές ελλείψεις και η υποστελέχωση, αφού τα μόλις 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και οι 20 ξενώνες φιλοξενίας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Οπως αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, οι κατευθύνσεις της ΕΕ και των κρατών - μελών είναι μέρος του προβλήματος, όχι της λύσης, καθώς τα μέτρα προστασίας και στήριξης των γυναικών από την πολύμορφη βία λογαριάζονται με το κριτήριο του «κόστους - οφέλους» για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με αυτά τα αντιδραστικά υλικά γίνεται η αξιολόγηση, η μελέτη «βιωσιμότητας» των συμβουλευτικών κέντρων, των ξενώνων και στην Ελλάδα, δημιουργώντας ανασφάλεια για τη συνέχεια λειτουργίας των δομών με όλο το αναγκαίο προσωπικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Οδηγία της ΕΕ 1385/2024, που για την ανάπτυξη δομών ως μόνη προϋπόθεση θέτει το να είναι ...«οικονομικά προσιτές».

Με αυτή την «ευρωπαϊκή κανονικότητα» ΕΕ - κυβερνήσεις καλούν τις γυναίκες να συμβιβαστούν, προετοιμάζοντας νέες περικοπές στη χρηματοδότηση για την πρόληψη και την προστασία από την κακοποίηση, ώστε να εξασφαλίσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία και τα προγράμματα του Rearm EU, εμπλέκοντας τις γυναίκες, τα παιδιά τους, τους λαούς πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Με βάση τα παραπάνω ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει πώς τοποθετείται καταρχήν στο αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων και για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, καθώς και για δημιουργία και απρόσκοπτη λειτουργία δωρεάν κρατικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών.

Επίσης, στο γεγονός ότι η λειτουργία των δομών καθορίζεται από την πολιτική του «κόστους - οφέλους», όπως αποδεικνύεται από την Οδηγία 1385/2024, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες των κακοποιημένων γυναικών για προστασία.

Τέλος, για το γεγονός ότι, ενώ προκλητικά καλεί τους λαούς σε θυσίες για πολεμικούς εξοπλισμούς μαμούθ, την ίδια στιγμή στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας περικόπτει τη χρηματοδότηση και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την εμπορευματοποίηση του δικτύου δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.