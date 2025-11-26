ΚΡΗΤΗ

Στο «πόδι» σε όλους τους νομούς μπροστά στη Μέρα για την Υγεία

Για άλλη μια φορά χιλιάδες λαού και νεολαίας σε όλη την Κρήτη ετοιμάζονται να διαδηλώσουν με σύνθημα «Υγεία κοινωνικό αγαθό - Οχι εμπόρευμα». Αύριο Πέμπτη οργανώνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του νησιού συντονισμένες κινητοποιήσεις ενάντια στην εγκληματική πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που μετατρέπει τα νοσοκομεία σε επιχειρηματικές μονάδες και τους ασθενείς σε πελάτες.

Με τον αναβρασμό να φουντώνει, αυξάνονται διαρκώς τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια. Μάλιστα το Νομαρχιακό Τμήμα Λασιθίου της ΑΔΕΔΥ κήρυξε και στάση εργασίας, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, εκπρόσωποι σωματείων υγειονομικών απαίτησαν και πήραν στήριξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για την Παγκρήτια Μέρα Δράσης.

Μπροστά στη νέα αγωνιστική πρωτοβουλία ο «Ριζοσπάστης» συζητά με εκπροσώπους σωματείων υγειονομικών της Κρήτης, οι οποίοι περιγράφουν την άνιση μάχη που δίνουν καθημερινά για να κρατήσουν όρθιες τις δημόσιες μονάδες Υγείας, τονίζοντας ότι μονόδρομος είναι η συνέχεια του κοινού αγώνα υγειονομικών και ασθενών, σωματείων και φορέων για ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.

Σαν να μην έφταναν τα κενά, έρχονται και οι νέοι οργανισμοί





πρόεδρος τηςαναδεικνύει τη μεγάλη αιμορραγία του Νοσοκομείου Ρεθύμνου σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς λειτουργεί με πάνω από 30% λιγότερο προσωπικό, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται μετά από παραιτήσεις γιατρών και νοσηλευτών λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας τους. Προσθέτει ότι τα κενά μπαλώνονται με μετακινήσεις γιατρών, επικουρικό προσωπικό και συμβασιούχους εργαζόμενους, ώστε να περιορίζεται το «κόστος» για το κράτος.

Μιλάει και για τον νέο οργανισμό που ετοιμάζεται από το υπουργείο, εξηγώντας ότι κινείται στη λογική των δημοσιονομικών περιορισμών, συνεπώς θα υποβαθμίσει περισσότερο το Νοσοκομείο, με συγχωνεύσεις και λουκέτα σε κλινικές και με τον περιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος είναι ένα «πιο ευέλικτο και "οικονομικά αποδοτικό" νοσοκομείο», κάτι που όπως λέει η Π. Νεονάκη είναι «χιλιόμετρα μακριά από την κάλυψη των πραγματικών κοινωνικών αναγκών».

Υπογραμμίζει ότι οι υγειονομικοί δεν αποδέχονται άλλο την πολιτική που υπηρετεί το κέρδος και θεωρεί «κόστος» την Υγεία του λαού. «Μαχητικά και δυναμικά η Ενωση Γιατρών ΕΣΥ και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, μαζί με τα Σωματεία και τους Συλλόγους της πόλης, με όλο το λαό, ενώνουμε και πάλι τις δυνάμεις μας στο πανρεθυμνιώτικο συλλαλητήριο για την Υγεία στις 27 Νοέμβρη», καταλήγει.

Δραματική η κατάσταση στη Σητεία

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί και στο Νοσοκομείο Σητείας περιγράφει η Ελένη Φανουράκη, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο: «Η μοναδική παθολόγος εδώ και περίπου δύο χρόνια απουσιάζει με δικαιολογημένες άδειες, και να μην απουσίαζε όμως ένας γιατρός δεν αρκεί για να λειτουργήσει μια κλινική. Οι ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία διακομίζονται, ενώ το Παθολογικό και το Διαβητολογικό Ιατρείο παραμένουν κλειστά. Το Ακτινολογικό Τμήμα παραμένει χωρίς μόνιμο γιατρό και καλύπτεται λίγες μέρες τον μήνα από ιδιώτη, υπηρετούν μόλις δύο καρδιολόγοι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο μικροβιολόγοι και δύο παιδίατροι μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο τρίτος παιδίατρος που αναμένεται από την τελευταία προκήρυξη. Με αυτά τα νούμερα οι μηνιαίες εφημερίες δεν καλύπτονται με κανέναν τρόπο. Οταν η ανάλογη ειδικότητα δεν εφημερεύει, οι ασθενείς που χρειάζονται άμεση φροντίδα και νοσηλεία διακομίζονται σε άλλο νοσοκομείο στον νομό ή και στο Ηράκλειο, με την επικινδυνότητα που συνεπάγεται αυτό για τα επείγοντα περιστατικά αλλά και την ταλαιπωρία των διακομιζόμενων ασθενών και των οικείων τους, καθώς μιλάμε για μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και κάκιστο οδικό δίκτυο». Υπό αυτές τις συνθήκες οι διεκδικητικές κινητοποιήσεις αποτελούν μονόδρομο, επισημαίνει, και γι' αυτό «απευθύνουμε κάλεσμα για μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της Σητείας, στο πλαίσιο της Παγκρήτιας Μέρας Δράσης για την Υγεία».

Ιεράπετρα: Για βδομάδες οι εφημερίες χωρίς βασικές ειδικότητες

Αντίστοιχα ο Ιωάνννης Φασουλάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ιεράπετρας, περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης σε βασικές ειδικότητες: «Στον Οργανισμό του Νοσοκομείου Ιεράπετρας υπάρχουν 37 θέσεις ιατρών. Υπηρετούν αυτήν τη στιγμή 22 και υπολείπονται 15. Στην ουσία σημαίνει 59,4% πληρότητα. Μεγάλες ελλείψεις υπάρχουν στις βασικές ειδικότητες, μιας και έχουμε 1 αναισθησιολόγο, 1 παθολόγο, 1 ακτινολόγο (ενδέχεται τις επόμενες μέρες να γίνουν 2), 1 καρδιολόγο (και σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε κανέναν, λόγω συνταξιοδότησης) και 2 παιδιάτρους (υπάρχει άλλη μία παιδίατρος στον Οργανισμό, αλλά είναι σε άδεια ανατροφής τέκνου), ενώ σε λίγο καιρό θα φύγει ο ένας από τους δύο, λόγω διορισμού σε άλλο νοσοκομείο».

Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα τον Νοέμβρη να μην εφημερεύει καν ακτινολόγος για 23 μέρες, παθολόγος για 22 μέρες, πνευμονολόγος για 22 μέρες, χειρουργός για 14 μέρες και άλλες ειδικότητες.

Ο συνδικαλιστής υπογραμμίζει ότι και η Ιεράπετρα θα δώσει δυναμικό «παρών» στην Παγκρήτια Κινητοποίηση για την Υγεία, με βασικό αίτημα τις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες για πλήρη στελέχωση.

Τεράστια τα προβλήματα και στις σμπαραλιασμένες δομές Ψυχικής Υγείας

Η Ελένη Τάκη, πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, περιγράφει την οριακή λειτουργία της Ψυχικής Υγείας σε όλη την Κρήτη και στα Χανιά: «Η κυβέρνηση με τον νέο νόμο 5129/2024 στην ουσία ιδιωτικοποιεί την Ψυχική Υγεία. Κινδυνεύουν στα Χανιά να κλείσουν κοινοτικές δομές, καθώς δεν έχει υπάρξει μέριμνα για στέγαση σε δημόσια κτίρια. Από τις 9 δομές νοικιάζονται οι 7 κτιριακές δομές από ιδιώτες. Με την όξυνση του στεγαστικού προβλήματος, το θέμα αυτό δεν φαίνεται να έχει καλή εξέλιξη. Παράλληλα, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος εδώ και 3 χρόνια, οι ψυχίατροι για ενηλίκους είναι μόνο 3 και ο ένας απ' αυτούς είναι επικουρικός. Μεγάλες είναι και οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να κάνουν 6ήμερα, διπλοβάρδιες, μονές βάρδιες, να τους οφείλονται εκατοντάδες ρεπό και άδειες. Ιδια κατάσταση επικρατεί και στην Ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, όπου υπάρχουν και ράντζα, επειδή είναι σε μερική λειτουργία, διότι φτιάχνεται νέα πτέρυγα από δωρεά ιδιώτη και έχει καθυστερήσει ήδη πολύ. Μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε άλλες ζωτικές ειδικότητες. Τα ίδια συμβαίνουν και στην υπόλοιπη Κρήτη, καθώς και στη λοιπή Ελλάδα».

«Το πρόταγμα των κινητοποιήσεών μας είναι ότι η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα και οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, γιατί η Υγεία μάς αφορά όλους και δεν είναι συντεχνιακό ζήτημα των υγειονομικών», αναφέρει η Ελ. Τάκη, καλώντας σε πάλη για το δημόσιο σύστημα Υγείας.

Καταδικάζουμε την εμπορευματοποίηση

Τέλος, η Ράνια Μπέτση, γραμματέας της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ ν. Ηρακλείου και μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ, καλεί τον λαό της Κρήτης να καταδικάσει την εμπορευματοποίηση της Υγείας με τη μαζική συμμετοχή του στα συλλαλητήρια.

Παράλληλα να εκφράσει δυναμικά την αγανάκτησή του για τους κινδύνους που εγκυμονούν η επισφαλής λειτουργία δεκάδων υποστελεχωμένων κλινικών και η καθυστέρηση στην έγκαιρη πρόσβαση σε δωρεάν περίθαλψη. Την αντίθεσή του στα σχέδια για συγχωνεύσεις τμημάτων και δομών, και για λειτουργία των νοσοκομείων ως αυτοχρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων. Και να διεκδικήσει: Πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων δομών Υγείας της Κρήτης με μόνιμο προσωπικό, αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το δημόσιο σύστημα Υγείας και όχι προς τους πολεμικούς εξοπλισμούς, ώστε να ικανοποιούνται καθολικά, αποκλειστικά και δωρεάν οι σύγχρονες υγειονομικές ανάγκες του λαού.