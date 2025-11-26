ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

«Δεν θα λιώσουμε για τα κέρδη τους» μπροστά στις γιορτές!

Σε πανελλαδική σύσκεψη με κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία στο Εμπόριο προχωρά σήμερα Τετάρτη η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, στις 7 μ.μ. στα γραφεία της (Σολωμού 39, Αθήνα).

Σκοπός της σύσκεψης είναι να σχεδιαστεί πανελλαδικά η δράση μπροστά στη νέα εορταστική περίοδο, όπου χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι θα κληθούν ξανά να εργαστούν υπό εξαντλητικούς ρυθμούς, χωρίς ωράρια και προγράμματα, χωρίς ρεπό, 6 και 7 μέρες της βδομάδας και Κυριακές, λόγω «Black Friday», «Cyber Monday» και εορταστικού ωραρίου, πραγματικά «χωρίς ανάσα».

Η Ομοσπονδία και τα σωματεία της καλούν να παρθούν πρωτοβουλίες για να δοθεί απάντηση στο «εργοδοτικό ξεσάλωμα», διεκδικώντας σταθερό και συνεχές ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Χθες στην Ερμού

Στο ίδιο φόντο, χθες ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας προχώρησε σε παρέμβαση στον εμπορικό δρόμο της Ερμού και στον κεντρικό πεζόδρομο στο Περιστέρι, καταγγέλλοντας ότι ενόψει της «Black Friday» και των εορταστικών ωραρίων οι εργοδότες έχουν ήδη ξεκινήσει να κόβουν ρεπό και άδειες, ενώ ανακοινώνουν αλλαγές προγραμμάτων και ωραρίων, με 10ωρα - 12ωρα και σπαστά. Και όπως επισημαίνει το σωματείο αυτά συμβαίνουν ενώ από τον Μάη μέχρι τον Οκτώβρη τα καταστήματα άνοιξαν 32 Κυριακές προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο τουρισμός, ενώ σε μια σειρά δήμους με τις «Λευκές Νύχτες» το ωράριο ξεχειλώθηκε μέχρι τα χαράματα.

Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων καλεί σε κινητοποίηση την Παρασκευή 28 Νοέμβρη στις 6.30 μ.μ. στο εμπορικό κέντρο «Cosmos». Οι εμποροϋπάλληλοι αναδεικνύουν ότι η «Black Friday» βρίσκεται σε εξέλιξη όλη τη βδομάδα, με αποκορύφωμα την Παρασκευή 28 Νοέμβρη. «Είναι πλέον συχνό φαινόμενο οι αμέτρητες απλήρωτες ώρες δουλειάς, που "γράφονται" και δίνονται ίσως κάποια στιγμή, όταν βολεύει την επιχείρηση, σαν άδειες και ρεπό», αναφέρει η Ενωση και προσθέτει: «Είναι εξοργιστικό σήμερα, εν έτει 2025, να δουλεύει ο εμποροϋπάλληλος με σπαστό ωράριο, ξεκινώντας από το σπίτι του στις 8 το πρωί και επιστρέφοντας στις 11 τη νύχτα! Μάλιστα, αν συνυπολογίσει κανείς την απαράδεκτη κατάσταση με τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ, την παύση λειτουργίας του Μετρό και το μόνιμο μποτιλιάρισμα, καταλαβαίνει ότι οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο πηγαίνουν σπίτι τους μόνο για να κοιμηθούν. Η κατάσταση για τους συναδέλφους με 6ήμερη εργασία γίνεται ακόμα χειρότερη, καθώς θα χρειαστεί να δουλεύουν πολλές συνεχόμενες μέρες!».

Γολγοθάς είναι η κατάσταση ειδικά στα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών και ρούχων, με το μότο της εργοδοσίας να είναι «Ελα για δουλειά και βλέπουμε πότε θα σχολάσεις», ενώ για διάλειμμα ούτε λόγος! «Πολλές φορές οι συνάδελφοι από την πίεση και την εντατικοποίηση δεν αντέχουν, με αποτέλεσμα να λιποθυμούν, όπως συνέβη πέρυσι σε αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών», αναφέρει η Ενωση.

Γι' αυτό και μπροστά στην αγωνιστική παρέμβαση προβάλλει τις διεκδικήσεις για υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εμποροϋπαλλήλους, να προχωρήσουν σε ελέγχους και επιβολή προστίμων οι αρμόδιες υπηρεσίες για την καταστρατήγηση ωραρίων, να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος ξεκούρασης. Επίσης απαιτεί επιπλέον ρεπό, να πληρωθούν κανονικά οι παραπάνω ώρες δουλειάς των εργαζομένων και να τηρηθεί το κανονικό ωράριο εργασίας τους.