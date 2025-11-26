Τετάρτη 26 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας

Με περιοδείες και συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς, εργοτάξια, μικρά και μεγάλα έργα, η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων δίνουν τη μάχη για την επιτυχία της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας στις 10 Δεκέμβρη.

Ξεχωρίζοντας την απαίτηση για κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, οι οικοδόμοι διεκδικούν ακόμα 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο αλλά και αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Ηδη το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας έχει πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση και τις επόμενες μέρες οργανώνει συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς. Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη θα βρεθεί σε έργο στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και αύριο Πέμπτη στο εργοτάξιο ανέγερσης του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Παράλληλα η Ομοσπονδία οργανώνει πρόγραμμα περιοδειών στην επαρχία.

Στόχος είναι η μάχη για την επιτυχία της απεργίας να γίνει υπόθεση κάθε παραρτήματος του Συνδικάτου στην Αθήνα, κάθε Συνδικάτου σε όλη τη χώρα, να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων στις κατασκευές. Ετσι θα μπορέσει η απεργία να γίνει σταθμός στη διεκδίκηση των κρίσιμων αιτημάτων του κλάδου, οι απεργιακές συγκεντρώσεις να είναι μαζικές και μαχητικές και παράλληλα να περιφρουρηθεί από κάθε απεργοσπαστική προσπάθεια της εργοδοσίας.

Συνέλευση στην Πάτρα

Στην Πάτρα, το Συνδικάτο Οικοδόμων καλεί στη Γενική Συνέλευση για την οργάνωση της απεργίας, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ. στον Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο στα Προσφυγικά.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
«Δεν θα λιώσουμε για τα κέρδη τους» μπροστά στις γιορτές!
Δυναμώνουμε τον συλλογικό αγώνα ενάντια σε κάθε μορφής βία που εντείνει τη γυναικεία ανισοτιμία
Τζάμπα εργάτες στην εργοδοσία με το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ
Εντείνουν τις προετοιμασίες τους για τα μπλόκα και τις συντονισμένες κινητοποιήσεις
Στο «πόδι» σε όλους τους νομούς μπροστά στη Μέρα για την Υγεία
 Στις 28 Νοέμβρη δεν ζητάμε τα αδύνατα, απαιτούμε τα αυτονόητα
 Ερώτηση για την υποστελέχωση του δικτύου δομών για κακοποιημένες γυναίκες
 Δύο πολύ σοβαρά «ατυχήματα» χθες στη ΒΙΠΕ Πατρών
Μονόδρομος η πάλη για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία
 Κινητοποίηση για το δικαίωμα στη δουλειά και το επίδομα επικίνδυνης εργασίας
 Κάλεσμα αγώνα ενάντια στον «νέο υγειονομικό χάρτη»
 Στάση εργασίας στις Σταθερές Συγκοινωνίες στις 29 Νοέμβρη
 Σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες σωματείων
 Συγκεντρώσεις σε όλη την Κρήτη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ