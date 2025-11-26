ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας

Με περιοδείες και συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς, εργοτάξια, μικρά και μεγάλα έργα, η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων δίνουν τη μάχη για την επιτυχία της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας στις 10 Δεκέμβρη.

Ξεχωρίζοντας την απαίτηση για κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, οι οικοδόμοι διεκδικούν ακόμα 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο αλλά και αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Ηδη το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας έχει πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση και τις επόμενες μέρες οργανώνει συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς. Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη θα βρεθεί σε έργο στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και αύριο Πέμπτη στο εργοτάξιο ανέγερσης του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Παράλληλα η Ομοσπονδία οργανώνει πρόγραμμα περιοδειών στην επαρχία.

Στόχος είναι η μάχη για την επιτυχία της απεργίας να γίνει υπόθεση κάθε παραρτήματος του Συνδικάτου στην Αθήνα, κάθε Συνδικάτου σε όλη τη χώρα, να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων στις κατασκευές. Ετσι θα μπορέσει η απεργία να γίνει σταθμός στη διεκδίκηση των κρίσιμων αιτημάτων του κλάδου, οι απεργιακές συγκεντρώσεις να είναι μαζικές και μαχητικές και παράλληλα να περιφρουρηθεί από κάθε απεργοσπαστική προσπάθεια της εργοδοσίας.

Συνέλευση στην Πάτρα

Στην Πάτρα, το Συνδικάτο Οικοδόμων καλεί στη Γενική Συνέλευση για την οργάνωση της απεργίας, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ. στον Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο στα Προσφυγικά.