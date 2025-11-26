ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κινητοποίηση για το δικαίωμα στη δουλειά και το επίδομα επικίνδυνης εργασίας

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν χθες εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας, απαιτώντας τη διασφάλιση της παραμονής εργαζόμενης στην Υπηρεσία, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και την έκδοση υπουργικής απόφασης για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους της Επιθεώρησης που συμμετέχουν στην ελεγκτική διαδικασία.

Σε συνάντηση του Συλλόγου με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ν. Μηλαπίδη, ο τελευταίος φάνηκε θετικά διακείμενος στο αίτημα για παραμονή της εργαζόμενης αλλά δεν ανέλαβε καμιά δέσμευση. Επίσης, δεν δεσμεύτηκε για το ζήτημα της καταβολής τους επιδόματος.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για εργαζόμενη που δουλεύει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων στην Ελευσίνα από το 2007. Και ενώ για πάρα πολλά χρόνια ήταν η μοναδική διοικητική υπάλληλος του τμήματος, ακόμα και σήμερα δεν έχει υπαχθεί σε μισθολογικό κλιμάκιο και εξακολουθεί να αμείβεται με 500 ευρώ!

Η εργαζόμενη έχει κερδίσει πρωτόδικη απόφαση που αναγνωρίζει ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι η σύμβασή της αποτελεί ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αλλά το υπουργείο έχει προσφύγει κατά της απόφασης αυτής, με τον Σύλλογο να σημειώνει ότι η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο της απομάκρυνσής της από την εργασία.