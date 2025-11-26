ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Δύο πολύ σοβαρά «ατυχήματα» χθες στη ΒΙΠΕ Πατρών

Τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός εργαζόμενου οδηγού της χαρτοβιομηχανίας «El Pack» είχε ως αποτέλεσμα τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος της ΒΙΠΕ.

Συγκεκριμένα, δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο ένα όχημα οδηγός εργαζόμενος της «El Pack» απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργείο στο ένα του πόδι, λόγω σοβαρού κατάγματος που υπέστη.

Στο σημείο του «ατυχήματος», με θύματα ξανά εργαζόμενους στη μάχη για το καθημερινό μεροκάματο, πραγματοποίησε παρέμβαση κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, μέλος και του ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου της «El Pack», ο οποίος βρέθηκε και στο νοσοκομείο μεταφοράς του εργαζόμενου οδηγού.

Να σημειωθεί ότι ο δρόμος που συνδέει την Εθνική Οδό με τη ΒΙΠΕ είναι πολύ επικίνδυνος, με τους εργαζόμενους να κινδυνεύουν καθημερινά και τα «ατυχήματα» να είναι διαρκή.

Δίωρη στάση εργασίας σήμερα Τετάρτη

Με αφορμή το περιστατικό, το Σωματείο Εργαζομένων «El Pack» κήρυξε δίωρη στάση εργασίας (1 μ.μ. - 3 μ.μ.) σήμερα Τετάρτη, κινητοποίηση την οποία στηρίζει και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, απαιτώντας τη διερεύνηση του «ατυχήματος». Το Εργατικό Κέντρο απαιτεί επίσης να υλοποιηθεί επιτέλους το πάγιο αίτημα για δημιουργία Κέντρου Υγείας στον χώρο της ΒΙΠΕ, που θα καλύπτει τις ανάγκες εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής. Ακόμα, με ευθύνη της εργοδοσίας να παρθούν τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας, να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τα φορτηγά. Με ευθύνη της κυβέρνησης να εξασφαλιστεί η κατασκευή σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου προς τη ΒΙΠΕ Πατρών, να υλοποιηθεί αμέσως η σύνδεση με τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου.

Ενα ακόμα πολύ σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε χθες στη ΒΙΠΕ Πατρών, με εργατοϋπάλληλο στην επιχείρηση «Arkhon Panel ΑΕ - Viemetal Group» να φεύγει από το μεροκάματο με πολύ σοβαρά εγκαύματα, μετά από ισχυρή έκρηξη.

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε βαριά τραυματίας στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας», όπου διασωληνώθηκε, χειρουργήθηκε και μέχρι χθες το βράδυ επρόκειτο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο εκτός Αχαΐας, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση πριν μερικούς μήνες είχε σημειωθεί άλλο ένα εξίσου σοβαρό περιστατικό, καθώς εργαζόμενος είχε κοπεί σοβαρά στο ένα του χέρι, με αναφορές και τότε για τις άσχημες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον χώρο.

Τη διαλεύκανση των αιτιών και την απόδοση των ευθυνών σε όλους όσοι τις έχουν και για το νέο εργοδοτικό έγκλημα απαίτησε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας από κοινού με το κλαδικό Συνδικάτο Μετάλλου, αντιπροσωπεία του οποίου, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και μέλος της διοίκησης του ΕΚΠ, Ανέστη Τριάντη, βρέθηκε στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του 35χρονου.

Κρήτη: Τσακίστηκε οικοδόμος στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ

Το κακό «τρίτωσε» χθες με σοβαρό εργατικό «ατύχημα» στην κατασκευή του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Οικοδόμος - καλουπατζής, πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών, τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από κολόνα γέφυρας, καθώς χτύπησε στο κεφάλι.

Ο οικοδόμος, που εργαζόταν σε υπεργολάβο της ΤΕΡΝΑ, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

«Με πόσο ακόμα αίμα εργατών θα είναι χορτασμένη η κυβέρνηση;», αναρωτιέται το Συνδικάτο Οικοδόμων, θυμίζοντας τα ατέλειωτα ωράρια, την ψήφιση του 13ωρου και την εργοδοτική αυθαιρεσία. «Αιτία όλων των δεινών, όπως και αυτή των εργοδοτικών εγκλημάτων, το κέρδος των λίγων. Η εντατικοποίηση στον κλάδο των Κατασκευών τσακίζει κόκαλα. Εκατοντάδες είναι τα ατυχήματα που δεν δηλώνονται», τονίζει και καλεί σε ένταση του αγώνα για μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς.