ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τζάμπα εργάτες στην εργοδοσία με το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Την απαίτηση οιπου προβλέπεται να ενταχθούν στο νέομε τον μανδύα της «απόκτησης εργασιακής» εμπειρίας,, μετέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕμε την Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τάχα την απόκτηση εμπειρίας για ...ηλικίες 30 - 67 ετών (!). Και προβλέπει την απασχόληση με ημερομίσθιο 32 ευρώ την ημέρα και 6ωρη εργασία, με μισθό δηλαδή κάτω και από τον κατώτατο. Επιπρόσθετα, οι άνεργοι που θα απορροφηθούν θα ασφαλίζονται μόνο για ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επαγγελματικό κίνδυνο και δεν θα δικαιούνται συνταξιοδοτική ασφάλιση!

Ο Χρ. Κατσώτης τόνισε πως πρόκειται για πρόγραμμα που ουσιαστικά προσφέρει «τζάμπα» εργατικό δυναμικό στους εργοδότες, αφού τον μισθό τους θα τον καταβάλλει η ΔΥΠΑ και οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. Κατήγγειλε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους εργαζόμενους, γιατί αυτοί οι έξι μήνες χωρίς ένσημα θα λείψουν από κάποιους εργαζόμενους, όταν έρθει η ώρα να βγουν στη σύνταξη. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος δεν θα δικαιούνται ούτε επίδομα ανεργίας, οικογενειακό επίδομα και επίδομα τέκνων, ενώ δεν προβλέπεται αναρρωτική άδεια.

Τις αντεργατικές διατάξεις του προγράμματος υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Εργασίας, Κ. Καραγκούνης, αναφέροντας ότι καθώς είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, έχει συγκεκριμένο πλαίσιο, κατευθύνσεις και όρους που πρέπει να εφαρμόζει η κυβέρνηση και η ΔΥΠΑ που το υλοποιεί.

Υπερασπιζόμενος ουσιαστικά την αντεργατική πολιτική της ΕΕ, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα το είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα το εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ, αποκαλύπτοντας στην ουσία την αντιδραστική συνέχεια του αστικού κράτους με τον ίδιο πάντα παρονομαστή: Την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν παρέλειψε τέλος να πανηγυρίσει για τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας, στο 8% ως αποτέλεσμα των «στοχευμένων παρεμβάσεων» της κυβέρνησης της ΝΔ.

Η πραγματικότητα για την ανεργία είναι εντελώς διαφορετική, του απάντησε στη δευτερολογία του ο Χρ. Κατσώτης, επισημαίνοντας ότι στους εργαζόμενους υπολογίζονται και εκείνοι που δουλεύουν λίγες ώρες την εβδομάδα, παραποιώντας ουσιαστικά η κυβέρνηση, με αυτόν τον τρόπο, τα στοιχεία για την ανεργία.

Οσον αφορά τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για την «εργασιακή εμπειρία», σημείωσε ότι είναι υποκριτικός ο τίτλος, καθώς άνεργοι 30 - 67 ετών έχουν εργασιακή εμπειρία και τελικά αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται για να έχουν τζάμπα εργατικό δυναμικό οι εργοδότες, στο πλαίσιο της πολιτικής κυβερνήσεων και ΕΕ που εξυπηρετούν με κάθε τρόπο τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για φθηνή εργατική δύναμη, ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και χτύπημα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Να δοθεί σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό το επίδομα ανεργίας

Στο μεταξύ, με μια ακόμα Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ μεταφέρθηκε στη Βουλή η απαίτηση να δοθεί το επίδομα ανεργίας σε όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό για όλο το διάστημα της ανεργίας.

Σημειώνεται ότι το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μετά τη σεζόν, βάσει νομοθεσίας τους δίνεται μόνο για 3 μήνες και υπολογίζεται στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ άλλοι εποχικοί εργαζόμενοι δεν δικαιούνται καθόλου, παρόλο που εργάζονται εποχικά σε επιχειρήσεις μη εποχικές.

Και, όπως ανέδειξε ο Χρ. Κατσώτης, είναι προκλητικό να καταδικάζονται στην πλήρη ανέχεια μέχρι να πληρωθούν τον πρώτο τους μισθό οι εργαζόμενοι στον τουρισμό - επισιτισμό, και μάλιστα σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μοιράζει πακτωλό χρημάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους και στις επικίνδυνες για τον λαό πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ.

Αυτά συμβαίνουν σε μια ακόμα χρονιά με ρεκόρ τουριστικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας ότι τα κέρδη των ομίλων είναι η άλλη όψη της σκληρής εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Το ΚΚΕ ζήτησε όχι μόνο να καταβληθεί το εποχικό επίδομα ανεργίας σε όλους τους εργαζόμενους του τουρισμού χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αλλά και να ανέβει στα 600 ευρώ, να ισχύει το αφορολόγητο για όλο το διάστημα της ανεργίας.

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κ. Καραγκούνης, ισχυρίστηκε ότι την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να δομούνται καλύτερες συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, κι επικαλέστηκε τις ΣΣΕ του τουρισμού, χωρίς να πει πάντως ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, 30 μέρες τον μήνα, ατελείωτες ώρες την ημέρα και χωρίς ρεπό. Παράλληλα επανέλαβε τη νομοθεσία σχετικά με τις προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος ανεργίας γενικά αλλά και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς όμως να απαντήσει τι θα κάνει η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Στη δευτερολογία του ο Χρήστος Κατσώτης σημείωσε πως την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει και δεν θέλει να εφαρμόσει τις ΣΣΕ, υπογραμμίζοντας ότι κάνει υποχρεωτικές μόνο τις ΣΣΕ που αποδέχονται οι εργοδότες και όχι αυτές που είναι αποτέλεσμα αγώνων όπως των Οικοδόμων και των εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

Υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό πρέπει με εισόδημα 6 μηνών να ζήσουν 12 μήνες, με την ακρίβεια να καλπάζει, με πανάκριβα ενοίκια και φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, νερού κ.λπ. Το θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης, κατήγγειλε, είναι φιλικό για το επενδυτικό περιβάλλον, που για την εργοδοσία σημαίνει περισσότερα κέρδη, φθηνή εργατική δύναμη και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές.

«Παρερμηνείες» το κομμένο επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες

Στο μεταξύ, μια σειρά καταγγελιών έρχονται στο φως της δημοσιότητας με το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ να κόβεται σε αυτοαπασχολούμενες που δεν φαίνεται να έχουν «ατομική επιχείρηση». Συγκεκριμένα, οι αυτοαπασχολούμενες καταγγέλλουν πως έλαβαν τηλεφώνημα από τη ΔΥΠΑ για περικοπή του επιδόματος μητρότητας διότι φαίνονταν ως αυτοαπασχολούμενες σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη επιχείρηση!

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν εκδοθεί 20 ανακλητικές αποφάσεις, ενώ οι περιπτώσεις που έχουν ενημερωθεί ανέρχονται σε 304.

Για «αβλεψία και παρερμηνείες» κάνει λόγο η διοίκηση της ΔΥΠΑ, που δεν αρνείται το γεγονός σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της, ενώ παράλληλα προσπαθώντας να εφησυχάσει τονίζει πως δεν χρειάζεται να γίνουν ενστάσεις καθώς οι περιπτώσεις ελέγχονται.