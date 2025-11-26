ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κάλεσμα αγώνα ενάντια στον «νέο υγειονομικό χάρτη»

Σε σύσκεψη - κάλεσμα αγώνα προχωρούν σωματεία της Καστοριάς ενάντια στον «νέο υγειονομικό χάρτη», που φέρνει νέα υποβάθμιση στις δημόσιες δομές Υγείας της περιοχής. Η σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καστοριάς, για την οργάνωση της συλλογικής απάντησης στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Το Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας - Ιματισμού - Κλωστοϋφαντουργίας Καστοριάς και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΠΕ Καστοριάς καλούν κάθε σωματείο, φορέα, εργαζόμενο, άνεργο και νέο να μην αποδεχτεί τον «υγειονομικό χάρτη», που όπως σημειώνουν είναι «κομμένος και ραμμένος» στις απαιτήσεις του νέου ΕΣΥ. Ο σχεδιασμός αυτός, τονίζουν, οδηγεί σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις κλινικών, νέα μείωση προσωπικού, ακόμα μικρότερη κρατική χρηματοδότηση.

Την ίδια στιγμή - επισημαίνουν - η κυβέρνηση προβλέπει δισεκατομμύρια για επιχειρηματικούς ομίλους, πολεμικές δαπάνες και «πράσινες» επενδύσεις, αφήνοντας τις δημόσιες δομές Υγείας χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό. Προειδοποιούν δε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς κινδυνεύει να περιοριστεί σε νοσοκομείο «βασικών υπηρεσιών», αναγκάζοντας τους ασθενείς να μετακινούνται χιλιόμετρα για εξετάσεις και επεμβάσεις.

«Αυτά τα σχέδια έρχονται να προστεθούν στην ήδη άσχημη κατάσταση που υπάρχει», τονίζουν τα σωματεία και καλούν σε συλλογικό και συντονισμένο αγώνα ώστε να μην εφαρμοστούν ο «νέος υγειονομικός χάρτης» για τη Δυτική Μακεδονία και το «νέο ΕΣΥ» που προωθεί η κυβέρνηση. Να διεκδικήσουν μαζικές μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, λειτουργία όλων των απαραίτητων κλινικών του ΓΝ Καστοριάς, πλήρη λειτουργία των ΚΥ και των Περιφερειακών - Αγροτικών Ιατρείων, ενίσχυση του ΕΚΑΒ κ.λπ.