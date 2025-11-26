Στάση εργασίας στις Σταθερές Συγκοινωνίες στις 29 Νοέμβρη

Προειδοποιητική στάση εργασίας από τη 1 μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου 29 Νοέμβρη κήρυξαν τα Σωματεία Εργαζομένων στο Μετρό και στο Τραμ της Αθήνας. Η στάση αφορά τις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στους μισθούς και στα ποσοστά προσαύξησης για νυχτερινά και αργίες. Οπως σημειώνουν τα Σωματεία, «μέχρι σήμερα το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα παραπάνω ζητήματα είναι ήδη υπογεγραμμένες και αποτελούν δεσμεύσεις της εταιρείας (ΣΤΑΣΥ) έναντι των εργαζομένων, καθώς περιλαμβάνονται στην τελευταία ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ 2024 - 2025)».

Τονίζουν δε ότι είναι παράλογο το υπουργείο Μεταφορών και η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να επιδιώκουν πλήρη εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας όταν παραμένουν ανοιχτά άλυτα ζητήματα, όπως η υποστελέχωση σε όλες τις ειδικότητες λειτουργίας και συντήρησης, η έλλειψη συρμών, η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα σε μισθολογικά κλιμάκια για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους.

Την απεργία έχουν κηρύξει από κοινού τα Σωματεία Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, ΣΤΑΣΥ, Τραμ, Πρώτη Γραμμή, Ηλεκτροδηγών Τραμ, Ηλεκτροδηγών «Αττικό Μετρό», Κέντρων Ελέγχου Λειτουργίας και Οδηγών ΣΤΑΣΥ.