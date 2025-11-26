ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

Στις 28 Νοέμβρη δεν ζητάμε τα αδύνατα, απαιτούμε τα αυτονόητα

Σε κάθε νοσοκομείο προετοιμάζεται η μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική νοσηλευτική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοέμβρη. Νοσηλευτές, βοηθοί, τραυματιοφορείς, προσωπικό πρώτης γραμμής, που καλούνται να δουλεύουν πάνω από τα όρια αντοχής και πέρα από τα όρια της εκπαίδευσής τους, παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, ξεσηκώνονται ενάντια στη σιγή νεκροταφείου και στην αδράνεια που επιχειρεί να επιβάλει η εκφυλισμένη ηγεσία της Ομοσπονδίας (ΠΟΕΔΗΝ).

Τα Σωματεία Εργαζομένων στα νοσοκομεία της Αττικής ήδη έχουν πάρει αποφάσεις στήριξης, συμμετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις πύλες των νοσοκομείων της περιφέρειας, όπως στη 1 μ.μ. στο Νοσοκομείο Λευκάδας και στις 5 μ.μ. στο Νοσοκομείο Λέρου.

Τη στήριξή της στον δίκαιο αγώνα του κλάδου και τη συμμετοχή της στην απεργιακή συγκέντρωση δηλώνει η ΕΙΝΑΠ, υπογραμμίζοντας ότι οι δίκαιες διεκδικήσεις για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις μισθών και πλήρη ένταξη στα ΒΑΕ «αποτελούν κοινό αγώνα όλων των εργαζομένων στην Υγεία».

Τη στήριξη και συμμετοχή της στην απεργία δηλώνει και η Ενωση Υπαλλήλων Κρατικού Θεραπευτηρίου - Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Λέρου, υπογραμμίζοντας για την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο νοσηλευτικός κλάδος ότι «δεν είναι μια "παροδική δυσκολία", αλλά αποτέλεσμα της μακροχρόνιας πολιτικής υποβάθμισης και εγκατάλειψης της δημόσιας Υγείας. Οσα καταγγέλλουν τα σωματεία των νοσοκομείων της Αττικής, οι εξοντωτικές βάρδιες, η εντατικοποίηση, η συνεχής πίεση και η εκμετάλλευση, στη Λέρο είναι ακόμη πιο οξυμένα: Εδώ δεν κρατάμε απλώς ένα νοσοκομείο, αλλά ένα νοσηλευτικό συγκρότημα με ψυχιατρικές μονάδες και ειδικά τμήματα που απαιτούν πολλαπλάσιο προσωπικό από αυτό που διαθέτουμε».

Σημειώνεται μάλιστα ότι η εντατικοποίηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο: Απογεύματα - πρωινά - νύχτες συνεχόμενα, 6ήμερες και 7ήμερες εργάσιμες βδομάδες, ελάχιστα ρεπό, δεκάδες χρωστούμενες άδειες, πλήρης αδυναμία αναπλήρωσης δυνάμεων.

«Αυτά δεν είναι φυσιολογικά φαινόμενα», σημειώνει η Ενωση, εξηγώντας: «Είναι υποψήφια εργασιακή κατάρρευση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ: Μείωση οργανικών θέσεων, υποχρηματοδότηση, επέκταση ελαστικών σχέσεων εργασίας, ανακύκλωση συμβάσεων, διατήρηση μισθών που δεν ανταποκρίνονται ούτε στο κόστος ζωής ούτε στην πραγματική βαρύτητα της δουλειάς. Είναι η πολιτική της "επιχειρηματικής λειτουργίας", της λογικής "όσο πιο λίγοι - όσο πιο φτηνά", μια πολιτική που ακυρώνει κάθε έννοια δημόσιας Υγείας. Η Λέρος πλήρωσε ακόμα πιο ακριβά αυτές τις πρακτικές: Εγκατάλειψη ψυχιατρικών δομών, υποστελεχωμένα Τμήματα υψηλής επικινδυνότητας, κτιριακή φθορά, ελάχιστη υποστήριξη».

«Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει ούτε αποδεκτή, ούτε ανεκτή. Η ασφάλεια προσωπικού και ασθενών δεν είναι πολυτέλεια, είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση λειτουργίας ενός νοσοκομείου», υπογραμμίζει η Ενωση, τονίζοντας για την υποστελέχωση στις ψυχιατρικές μονάδες και στο ΤΑΜΕΑ ότι «δεν είναι ένα "διοικητικό ζήτημα". Είναι άμεσος κίνδυνος ζωής (...) Γι' αυτό στις 28 Νοεμβρίου συμμετέχουμε στην πανελλαδική κινητοποίηση και διεκδικούμε μαχητικά λύσεις. Δεν ζητάμε τα αδύνατα. Ζητάμε τα αυτονόητα: Το προσωπικό που απαιτείται, μισθό που να επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση, ωράρια που να μη σκοτώνουν, συνθήκες εργασίας που να μην οδηγούν σε ατυχήματα και εξάντληση, νοσοκομείο που να λειτουργεί με κανόνες ασφάλειας και όχι με λογική "ας βγει όπως να 'ναι"».