ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Εντείνουν τις προετοιμασίες τους για τα μπλόκα και τις συντονισμένες κινητοποιήσεις

Με τιςαπό τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, να μεταφέρουν το αγωνιστικό κάλεσμα για τοκαι για συντονισμένες κινητοποιήσεις από χωριό σε χωριό και από αγρότη σε αγρότη ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τον αγώνα τους οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα.

Με αποφασιστικότητα προετοιμάζονται για να υλοποιήσουν τις αποφάσεις που πήραν στην πολύ μεγάλη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων την περασμένη Κυριακή, δηλαδή να στηθούν συντονισμένα τα πρώτα μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου σε όλη τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύμορφη δραστηριότητα στην ύπαιθρο όλης της χώρας, με συσκέψεις, περιοδείες και άλλες δράσεις, η οποία θα κλιμακωθεί με τις πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις σε λίγες μέρες.

Οι κινητοποιήσεις που προετοιμάζονται θα αποτελέσουν τη συνέχεια μιας μάχης που οι αγρότες δίνουν όλο τον χρόνο, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ, για να μπορέσουν να μείνουν στους τόπους τους και στα χωράφια τους, διεκδικώντας ζωτικής σημασίας αιτήματα όπως η μείωση του υπέρογκου κόστους παραγωγής, προστασία από τις φυσικές καταστροφές, δίκαιες αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% των ζημιών, αλλά και τιμές στα προϊόντα οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης γι' αυτούς και τις οικογένειές τους. Ενώ ταυτόχρονα, απαιτούν από την κυβέρνηση να σταματήσει τον εμπαιγμό σε βάρος τους και να τους δώσει εδώ και τώρα τα χρωστούμενα για επιδοτήσεις και προγράμματα, να μην πληρώσουν οι ίδιοι τα σπασμένα για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που συνεχίζει να «θερίζει» κοπάδια.

Τα παραπάνω αιτήματα τους ενώνουν και δυναμώνουν την πεποίθησή τους ότι για να μπορέσουν να τα επιβάλουν είναι μονόδρομος ο συντονισμένος αγώνας κόντρα στο κλίμα αναμονής και στις πιέσεις που ασκούνται από την κυβέρνηση και άλλους μηχανισμούς που στόχο έχουν να υπονομεύσουν την πάλη τους.

Συσκέψεις προετοιμασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας

Η μαχητική διάθεση και η ανάγκη να κινητοποιηθούν μαζικά με τα τρακτέρ τους στους δρόμους αναδείχθηκε στη χθεσινή σύσκεψη των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων της επαρχίας της Ελασσόνας.

Την ίδια ώρα, στον νομό Καρδίτσας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στις πλατείες των χωριών και ενισχύονται μέρα με τη μέρα, ενώ η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων διοργανώνει σήμερα, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά σύσκεψη για την οργάνωση της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Ενώ η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΛ) καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού σε σειρά συσκέψεων που οργανώνει μπροστά στη μεγάλη κλιμάκωση του αγώνα που έχει αποφασίσει και για το στήσιμο του μπλόκου στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, από κοινού με τους Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής του Τυρνάβου η ΕΟΑΣΛ καλεί σε σύσκεψη σήμερα, στις 8 μ.μ., στο Αργυροπούλι, αύριο Πέμπτη στις 12 μ., στα Πλατανούλια. Την Παρασκευή 28 Νοέμβρη συσκέψεις θα γίνουν στο Δαμάσι και στον Αμπελώνα, στις 12 μ. και 7 μ.μ., αντίστοιχα.

Επίσης, ανάλογη σύσκεψη θα γίνει σήμερα, στις 7 μ.μ., στη Γλαύκη. Τέλος, την Κυριακή 30 Νοέμβριου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Ομοσπονδίας στις 7 μ.μ., στον Τύρναβο.