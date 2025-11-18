Τρίτη 18 Νοέμβρη 2025
Σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη

Κάλεσμα στα σωματεία εργαζομένων να συμμετάσχουν στον κοινό αγώνα για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, στήριξης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης για όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ). Ως πρώτο βήμα καλεί στη σύσκεψη εργατικών σωματείων την Πέμπτη 20 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με στόχο τον σχεδιασμό κοινών δράσεων, με πρώτη την κινητοποίηση ενόψει της 3ης Δεκέμβρη, Παγκόσμιας Μέρας Αναπηρίας.

Στο κάλεσμα έχουν ήδη ανταποκριθεί θετικά τα Σωματεία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή Κεντρικής Μακεδονίας, Οικοδόμων, ΣΕΤΕΠΕ, Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, Μετάλλου και Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης.

    

