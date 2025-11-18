ΚΑΒΑΛΑ

Σύσκεψη σωματείων για την οργάνωση της δράσης σε κάθε χώρο δουλειάς

Στην πόλη της Καβάλας πέρασε την περασμένη Πέμπτη η σκυτάλη των μαχητικών συσκέψεων εργατικών σωματείων που πραγματοποιούνται σε μια σειρά πόλεις, για την οργάνωση της συνέχειας της πάλης μετά τις μεγάλες απεργίες του Οκτώβρη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα Συνδικάτα Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Επισιτισμού και Τουρισμού Καβάλας - Θάσου, Εμποροϋπαλλήλων, Οικοδόμων, Εργαζομένων στα Λιπάσματα, στην Καβάλα Oil «Το Βαρέλι», στην «ΑΡΙΒΙΑ». Επίσης ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Καβάλας - Νέστου, τα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δημοσίου και ΟΑΕΕ Καβάλας, ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας (μέλος της ΟΓΕ) και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Φυσικού, Χημικού και Πληροφορικής της πόλης.

Πλούσια ήταν η πείρα που μεταφέρθηκε από τη δράση των σωματείων σε χώρους δουλειάς και κλάδους, αλλά και από δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Ταυτόχρονα, ενάντια και στον νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό που θα φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση οργανώνεται προγραμματισμός δράσης.

Στην έναρξη της σύσκεψης έγινε προβολή σύντομου βίντεο με την δράση των σωματείων τα τελευταία χρόνια, ενώ την εισήγηση πραγματοποίησε η Βάσω Μπράτσου, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκε και ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, μεταφέροντας «εικόνα» από την αποστολή αλληλεγγύης των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη. Εθεσε το ζήτημα ενόψει της ολομέτωπης επίθεσης κράτους, κεφαλαίου, εργοδοσίας προς την εργατική τάξη, με το νομοσχέδιο για τη «διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου» αλλά και τη στροφή στην πολεμική οικονομία, να δυναμώσουν αποφασιστικά η συσπείρωση και η δράση μέσα από τα σωματεία.

Νωρίτερα ο Γ. Πέρρος περιόδευσε σε χώρους δουλειάς μαζί με κλιμάκιο του Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών και του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν τη βιομηχανία επεξεργασίας κατεψυγμένων ψαριών «Ατλαντίδα», τη βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος ΒΙΚΡΕ και το σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης».

Εκεί έγινε ουσιαστική συζήτηση με τους εργαζόμενους για τον νέο νόμο για το 13ωρο, όπου εκφράστηκαν η αγανάκτηση των εργαζομένων και η ανάγκη συσπείρωσης και οργάνωσης στα σωματεία. Ξεκαθαρίστηκε ότι τα ταξικά σωματεία δίνουν όλες τους τις δυνάμεις σε αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να μην εφαρμοστούν οι αντεργατικοί νόμοι, να μείνουν στα χαρτιά.