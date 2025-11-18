Στις Σέρρες η «σκυτάλη» των συνταξιουχικών κινητοποιήσεων

Με τη συμμετοχή συνταξιούχων από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στις

Οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων με μια φωνή απαίτησαν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διαμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να ανεχτούν την κοροϊδία της κυβέρνησης.

Κατήγγειλαν την επίμονη άρνηση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, επικαλούμενη «έλλειψη δημοσιονομικού χώρου». Και ανέδειξαν ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα, γιατί το ασφαλιστικό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα οικονομικό, δεν είναι πρόβλημα δημοσιονομικού χαρακτήρα, είναι πρόβλημα βαθιά πολιτικό. Εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ, που μετατρέπει, βήμα το βήμα, τις συντάξεις από κρατική υποχρέωση σε προσωπική υπόθεση του εργαζόμενου, που μετατρέπει τον ασφαλισμένο σε «επενδυτή», που προσφέρει στους ιδιώτες τις ασφαλιστικές εισφορές για τις επικουρικές, όπως τους χαρίζει τμήματα του δημόσιου συστήματος Υγείας, λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας, τα βουνά και τα δάση για τις όποιες κερδοφόρες επενδύσεις τους.

Οι συνταξιούχοι διαδήλωσαν την απόφασή τους να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, διεκδικώντας λύσεις σε όλα τους τα προβλήματα.

Απαίτησαν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις κύριες και επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη, αλλά και μέτρα για την Υγεία με αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας.

Ακολούθησε δυναμική πορεία στο κέντρο της πόλης των Σερρών, με τους συνταξιούχους να διαδηλώνουν «Δώστε λεφτά για συντάξεις και Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».