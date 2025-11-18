Τρίτη 18 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Αγωνιστικά προετοιμάζει τη νέα απεργιακή κινητοποίηση

Σε Γενική του Συνέλευση καλεί το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την Κυριακή 23 Νοέμβρη, στις 10 π.μ. στα γραφεία του (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος). Η συνέλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας της 10ης Δεκέμβρη, με στόχο να αποτελέσει σταθμό στη διεκδίκηση των κρίσιμων αιτημάτων του κλάδου και να συμβάλει συνολικά στον αγώνα όλης της εργατικής τάξης.

Την απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας με αιτήματα αιχμής: Κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
