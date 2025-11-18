ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Αποφάσεις κλιμάκωσης σήμερα στην πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις μαζικές και μαχητικές συσκέψεις στους νομούς της Λάρισας, της Καρδίτσας αλλά και της Μαγνησίας, που έθεσαν στο επίκεντρο την ανάγκη για ένα ισχυρό και μαζικό πανθεσσαλικό μπλόκο απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο, οι Ομοσπονδίες των Αγροτικών Συλλόγων στη Θεσσαλία ετοιμάζονται να συντονίσουν και να καθορίσουν την αγωνιστική τους κλιμάκωση, σήμερα στην πανθεσσαλική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ., στο πολιτιστικό κέντρο Φαρσάλων.

Οι αποφάσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της Θεσσαλίας θα μεταφερθούν βέβαια και στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή 23 Νοέμβρη, στις 12 μ., στη Νίκαια Λάρισας, η οποία και θα αποτελέσει σταθμό για τον πανελλαδικό συντονισμό και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα οργανωθούν σε όλη τη χώρα.

Μονόδρομος οι συντονισμένες κινητοποιήσεις

Κάλεσμα «να μη λείψει κανείς αγροτοκτηνοτρόφος» από τη σημερινή πανθεσσαλική σύσκεψη απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ενώ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι συσκέψεις και οι επαφές σε χωριά με αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού.

Χαιρετίζοντας τους αγρότες της Αγιάς, που δώσανε βροντερό «παρών» με τα τρακτέρ τους στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή, η ΕΟΑΣΛ καταγγέλλει «τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για τη στάση πληρωμών, τη θανάτωση πάνω από 400.000 προβάτων σε όλη την χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις - ψίχουλα του ΕΛΓΑ, που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι».

Τονίζει πως «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο των επιδοτήσεων που δεν δίνονται στην πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου, όπως ζητάει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα χρόνια τώρα».

Απευθυνόμενη στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους του νομού, επισημαίνει πως «ξέρουμε από την εμπειρία μας πως ό,τι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, πολυήμερων μπλόκων, ανυποχώρητου και διαρκούς αγώνα. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία είναι μονόδρομος για μας οι συντονισμένες κινητοποιήσεις, με ισχυρά, μαζικά και μαχητικά μπλόκα. Τίποτα δεν κερδήθηκε από τον καναπέ, από τα καφενεία και το internet».

Καταλήγοντας, ξεκαθαρίζει πως «στον δρόμο θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν. Στον δρόμο θα πιέσουμε την κυβέρνηση και θα αποσπάσουμε κατακτήσεις. Στον δρόμο με τη συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού θα κερδίσουμε το δικαίωμά μας να καλλιεργούμε και να παράγουμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για τον ελληνικό λαό και να ζήσουμε τις οικογένειές μας, με μείωση του κόστους παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές».

Στο μεταξύ, τα τρακτέρ τους στις πλατείες των χωριών της Καρδίτσας ετοιμάζονται να βγάλουν οι βιοπαλαιστές του νομού, όπως αποφασίστηκε στην πολύ μαζική σύσκεψη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο το στίγμα για την κλιμάκωση του αγώνα τους.

Σε Στερεά και Εύβοια

Κάθε μέρα και χειρότερη γίνεται η κατάσταση και για τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους της Στερεάς και Εύβοιας, που αποφασιστικά, μέσα από συλλογικές διαδικασίες και σε συντονισμό με τους συναδέλφους σε ολόκληρη τη χώρα, οργανώνουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής από τη μία βλέπουν τα προβλήματα να συσσωρεύονται και από την άλλη την κοροϊδία της κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι κτηνοτρόφοι σε Φθιώτιδα και βόρεια Εύβοια, που απλήρωτοι και με το κόστος παραγωγής στα ύψη, μένουν απροστάτευτοι απέναντι στην εξάπλωση της ευλογιάς, χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας και οικονομική ενίσχυση, με την κυβέρνηση να ρίχνει στους ίδιους την ευθύνη και το κόστος προστασίας.

Η οργή των κτηνοτρόφων της Φθιώτιδας, μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογιάς, αυτήν τη φορά σε κοπάδι αιγοπροβάτων στην περιοχή της Λαμίας που έφερε παράταση στην καραντίνα και τα περιοριστικά μέτρα, ήταν έκδηλη στη σύσκεψη που οργάνωσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας στη Σπερχειάδα. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής δήλωσαν αδυναμία να ανταποκριθούν στο κόστος των ζωοτροφών για τον αναγκαστικό σταυλισμό των ζώων, κατήγγειλαν ότι δεν τους έχουν χορηγηθεί απολυμαντικά, ότι δεν υπάρχουν κτηνίατροι και εξέφρασαν την αγωνία τους αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν τον φετινό χειμώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η δυναμική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζουν στη Φθιώτιδα οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι και με βάση τις αποφάσεις που αναμένεται να παρθούν στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια.

Δυνάμεις συγκεντρώνουν στο μεταξύ και οι αγροτικοί σύλλογοι της Βοιωτίας, συντονίζοντας τη δράση τους σε επίπεδο νομού και αναμένοντας τη σύσκεψη της Νίκαιας. Σε κοινή σύσκεψη των ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων Λιβαδειάς, Ορχομενού και Θήβας, το βράδυ της Παρασκευής, αποφασίστηκε η συγκρότηση ενός μπλόκου σε επίπεδο νομού και σε σημείο που θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα οι αγρότες της Βοιωτίας θα βρεθούν σήμερα Τρίτη στο Περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, απαιτώντας για μία ακόμη φορά έργα υποδομής για τη διασφάλιση αρδευτικού νερού στην ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας και για να καταγγείλουν τα σχέδια κυβέρνησης και ΕΥΔΑΠ να βάλουν μπροστά γεωτρήσεις που θα «στεγνώσουν» τον υδροφόρο ορίζοντα.

Το Σάββατο το συλλαλητήριο στην Πάτρα

Βράζει η αγανάκτηση των βιοπαλαιστών και στη Δυτική Ελλάδα, όπου μεταξύ άλλων, στην Ηλεία η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί σε κινητοποίηση για όλο τον νομό με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο Ρουπακίου την Πέμπτη 20 Νοέμβρη στις 11.30 π.μ. Ενώ οι δράσεις θα κλιμακωθούν με το μεγάλο κοινό συλλαλητήριο στην Πάτρα το Σάββατο 22/11 στις 7 μ.μ., που οργανώνεται μαζί με τις Ομοσπονδίες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

Σε άλλες πόλεις

Στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Γαργαλιάνων, Μεσσήνης, Φιλιατρών και Χανδρινού, όπου αποφασίστηκε συμμετοχή στη σύσκεψη της Νίκαιας αλλά και νέα κοινή συνάντηση την Πέμπτη 27 Νοέμβρη για συντονισμό της δράσης τους και στον νομό.

Αμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, που εντοπίστηκε και στο νησί της Κεφαλονιάς, με τα κρούσματα να αυξάνονται, απαιτεί μεταξύ άλλων και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος, που προχωρά σε κινητοποίηση μεθαύριο Πέμπτη στις 11 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα στο Αργοστόλι.

Την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτύπωσε και η σύσκεψη που κάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων (ΕΟΑΣΝΧ) και πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Εργατικό Κέντρο. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η οργάνωση μηχανοκίνητης πορείας στις 28 Νοέμβρη, με προσυγκέντρωση στον κόμβο Μουρνιών, στις 11 π.μ., και πορεία προς την Αντιπεριφέρεια στα Χανιά.

Επίσης στις 23 Νοέμβρη, αντιπροσωπεία των αγροτών θα μεταβεί στη Λάρισα για να συμμετέχει στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.