ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών

Στάση εργασίας (9 π.μ.-12 μ.) και συγκέντρωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 π.μ., πραγματοποιούν σήμερα Τρίτη οι εργαζόμενοι στον δήμο Ηλιούπολης, με απόφαση του Σωματείου τους, αντιδρώντας στις μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής που απαξιώνει υπηρεσίες με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους.

Σημειώνεται ότι η δημοτική αρχή, στο πλαίσιο της πολιτικής ιδιωτικοποίησης, έχει προχωρήσει μέχρι και σε «ενοικίαση» πέντε οδηγών μέσω γραφείο εύρεσης εργασίας.

Τον αγώνα των εργαζομένων στηρίζει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, το οποίο ξεχωρίζει το ζήτημα της «ενοικίασης» εργαζομένων, τονίζοντας ότι η επιλογή της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με δουλεμπορικό γραφείο «χτυπάει κάθε δικαίωμα και κατάκτηση των συναδέλφων προκειμένου να εξυπηρετήσει την κερδοφορία των εργολάβων και τώρα και των δουλεμπορικών γραφείων».

Στάση εργασίας και στον δήμο Βριλησσίων

Στάση εργασίας (9 π.μ. - 12 μ.) κήρυξε για αύριο Τετάρτη το Σωματείο Εργαζομένων στον δήμο Βριλησσίων ενάντια στην απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε έφεση σε 58 εργαζόμενούς που έχουν κερδίσει πρωτόδικη απόφαση μετατροπής της σύμβασής τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.