Απεργία και από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Σε απεργία προχωρά το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη στα θέατρα που ανήκουν σε εργοδότες - μέλη των δύο ενώσεων ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ.

Οι ηθοποιοί διεκδικούν 1.250 ευρώ βασικό μισθό από 5 έως 8 παραστάσεις, 65 ευρώ ημερομίσθιο από 1 έως 4 παραστάσεις, πληρωμένες πρόβες. Απαιτούν το αυτονόητο: Καλύτερους όρους εργασίας, σεβασμό και συνέπεια απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το ελληνικό θέατρο.

Οπως αναφέρει το ΣΕΗ ενημερώνοντας τον κλάδο, «μετά από πολύμηνες και επίμονες διαπραγματεύσεις με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις και ΕΝΘΕΠΑ, και μετά από την πίεσή μας με μορφές κινητοποιήσεων, και ενώ είχε επιτευχθεί ουσιαστική σύγκλιση και συμφωνία επί των βασικών όρων της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οι εργοδότες επιλέγουν με διάφορα προσχήματα και καθυστερήσεις να μην προχωρούν στην υπογραφή της.

Το ΣΕΗ έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου και η εργοδοσία μας εμπαίζει. Το Σωματείο δεν μπορεί να επιτρέψει να συνεχίζεται αυτή η τακτική υπονόμευσης των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ηθοποιών».

    

