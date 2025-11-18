ΚΡΗΤΗ

Παγκρήτια Μέρα Δράσης για την Υγεία στις 27 Νοέμβρη

Μετά τον αγωνιστικό σταθμό της 48ωρης απεργίας στον χώρο της Υγείας στις 6 και 7 Νοέμβρη και τις δυναμικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης, τα υγειονομικά σωματεία προετοιμάζουν με ταχείς ρυθμούς την αγωνιστική συνέχεια. Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η κοινή Παγκρήτια Αγωνιστική Μέρα Δράσης για την Υγεία στις 27 Νοέμβρη, σε συνεργασία με άλλα σωματεία, μαζικούς φορείς και επιτροπές αγώνα ανά νομό.

Με αυτόν τον τρόπο τα υγειονομικά σωματεία και ο λαός της Κρήτης δυναμώνουν τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, τη στιγμή που πολλαπλασιάζονται διαρκώς οι τραγικές συνέπειες της πολιτικής υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης της Υγείας σε όλους τους νομούς του νησιού.

Οι προκηρύξεις μόνιμων θέσεων είναι ελάχιστες σε σχέση με τα κενά, δεν αναπληρώνουν καν τις συνταξιοδοτήσεις και τις παραιτήσεις, οι οποίες «πέφτουν βροχή» εξαιτίας των εξαντλητικών ωραρίων. Παράλληλα η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ μπαλώνει τρύπες ανοίγοντας διαρκώς νέες, με τα γνωστά «εντέλλεσθε» για μετακινήσεις προσωπικού ακόμα και άσχετων ειδικοτήτων. Σε ένα τέτοιο εγκληματικό φόντο, η υποστελέχωση και η επισφαλής λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το προσωπικό και τους ίδιους τους ασθενείς.

«Η πολιτική των κυβερνήσεων στην Υγεία, την οποία η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ απογειώνει, δεν αποτυπώνεται μόνο στα τωρινά χάλια του δημόσιου συστήματος Υγείας. Αντανακλάται στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής για τη στήριξη του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, που στον βωμό του θυσιάζεται η υγεία, ακόμα και η ζωή μας», σημειώνουν στο κάλεσμά τους τα υγειονομικά σωματεία της Κρήτης.

Και, αναδεικνύοντας ότι η υγεία του λαού υπονομεύεται από παντού, τονίζουν ότι «ο ένοχος είναι ίδιος: Η πολιτική που υπηρετεί το κέρδος. Αυτή ευθύνεται για τη φθορά της υγείας και αντιμετωπίζει ως "κόστος" ακόμα και στοιχειώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στόχος είναι τα νοσοκομεία να καταστούν αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, με έσοδα από την οικονομική αφαίμαξη των ασθενών, μιας και η κρατική χρηματοδότηση θα κατευθύνεται σε άλλες "υποχρεώσεις", όπως σε πολεμικές δαπάνες, που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες του λαού».

Γι' αυτό και τα σωματεία ξεκαθαρίζουν ότι «είναι μονόδρομος ο αγώνας ενάντια στην πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία και τη ζωή μας ως κόστος», ο αγώνας για «ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας για όλους».

Απέναντι στην πολιτική που τσακίζει το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν Υγεία, τα υγειονομικά σωματεία διεκδικούν μεταξύ άλλων πλήρη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, της ΠΦΥ και του ΕΚΑΒ, αύξηση των οργανικών θέσεων των νοσοκομείων και ταυτόχρονα ανοιχτή προκήρυξη όλων των κενών θέσεων με κίνητρα, και με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν να συγχωνευτεί ή να κλείσει κανένα Τμήμα, Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, και λένε «όχι στον νέο "χάρτη Υγείας"».

Επίσης απαιτούν να καταργηθούν οι πληρωμές των ασθενών και κάθε συμμετοχή για φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλείες.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παγκρήτιας κινητοποίησης της 27ης Νοέμβρη, τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν κοινές συσκέψεις υγειονομικών, εργατικών σωματείων και φορέων σε κάθε νομό, στις οποίες μέχρι στιγμής έχουν αποφασιστεί τα εξής συλλαλητήρια για εκείνη τη μέρα:

- Στο Ρέθυμνο στις 6 μ.μ. στο δημαρχείο.

- Στον Αγιο Νικόλαο στη 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

- Στην Ιεράπετρα στη 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

- Στη Σητεία στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία.

Τέλος, στο Ηράκλειο το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ διοργανώνει σύσκεψη σήμερα Τρίτη, στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, και αντίστοιχα στα Χανιά είναι προγραμματισμένη σύσκεψη αύριο Τετάρτη, στις 7 μ.μ στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.