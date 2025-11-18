ΛΕΣΒΟΣ

Ακόμα ένας νεκρός εργάτης στον βωμό του κέρδους

Στη μάχη για το μεροκάματο έπεσε νεκρός ακόμα ένας εργάτης, αυτήν τη φορά στη Λέσβο. Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο εργαζόμενος που δούλευε σε επιχείρηση επισιτισμού, κάνοντας και μεροκάματα σε οικοδομή, με ένα απ' αυτά να είναι το τελευταίο του, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών.

Οπως καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο, που άμεσα κάλεσε σε αγωνιστική συγκέντρωση για το επόμενο πρωί, «ο τραγικός θάνατος του συναδέλφου μας φέρνει στο φως την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων».

Παράλληλα, στηλιτεύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και των εργοδοτών, που αντιμετωπίζουν την υγεία και την ασφάλεια ως κόστος, με αποτέλεσμα οι χώροι δουλειάς να είναι αρένες θανάτου, ενώ σε αυτό το φόντο ψήφισε τη 13ωρη σκλαβιά για να ενισχύσει τα κέρδη του κεφαλαίου.

Οι ζωές των εργατών δεν είναι κόστος

Στη συγκέντρωση χαιρέτισε η Στέλλα Γανωτή, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Εργαζομένων Επισιτιστικών - Τουριστικών Επαγγελμάτων Λέσβου, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιάννης Ζαφειρίου, πρόεδρος του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.

«Τέτοια δυστυχήματα συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά, με εργάτες που γυρίζουν σακατεμένοι από τη δουλειά τους, με εργάτες που αφήνουν την τελευταία τους πνοή πάνω στο μεροκάματο», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, με τα σωματεία να ξεκαθαρίζουν:

«Δεν μπορούμε να ζούμε με τον φόβο, αν θα γυρίσουμε σπίτια μας μετά από τη δουλειά. Δεν χρωστάμε σε κανέναν τη ζωή μας και δεν θυσιαζόμαστε για τα κέρδη των εργοδοτών!

Οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής αναγκάζουν χιλιάδες εργαζόμενους να κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά».

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της ΤΕ Λέσβου του ΚΚΕ, με επικεφαλής την Γραμματέα της, Χριστίνα Μπέλλα.

Επίσης παραβρέθηκε το ΔΣ του Συλλόγου της Αλβανικής Κοινότητας, της οποίας ήταν μέλος ο αδικοχαμένος εργαζόμενος.