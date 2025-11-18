ΝΑΟΥΣΑ

Στους δρόμους ο λαός της πόλης ενάντια στη νέα υποβάθμιση του νοσοκομείου

«Κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο - δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους» βροντοφώναξε ο εργαζόμενος λαός της Νάουσας, μέσα από ένα νέο μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποίησε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Συμμετείχε μαζικά στη συγκέντρωση και την πορεία που κάλεσαν το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ημαθίας, τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, «Βαρβαρέσου», Τροφίμων, Οικοδόμων, Συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ Νάουσας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας».

Μια κινητοποίηση που έστειλε ξεκάθαρο το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ο λαός δεν θα κάνει πίσω στον αγώνα του για τη δημόσια και δωρεάν Υγεία, ότι δεν θα επιτρέψει καμία συγχώνευση και περαιτέρω υποβάθμιση του νοσοκομείου. Στο στόχαστρο των σωματείων και των φορέων μπαίνει συγκεκριμένα ο σχεδιασμός που προωθείται με την ενοποίηση των δύο νοσοκομείων του νομού (Βέροιας και Νάουσας) και τη δημιουργία ενιαίου οργανισμού, στο πλαίσιο του «νέου υγειονομικού χάρτη».

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία κατέληξε έξω από το νοσοκομείο, με τους διαδηλωτές να βροντοφωνάζουν «τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις, κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις», «τα νοσοκομεία ανήκουν στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες», «κάτω τα χέρια απ' τα νοσοκομεία - δικαίωμά μας είναι η δωρεάν Υγεία».

Προηγουμένως, στη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία χαιρέτισαν εκπρόσωποι φορέων.

Τη συγκέντρωση άνοιξε η μικρή μαθήτρια Δέσποινα που προέτρεψε σε συνέχεια της δράσης, ενώ ο Παναγιώτης Χατζησάββας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ίσως καλύτερα από κάθε άλλον τι σημαίνει η «αυτονομία» που προωθείται στα νοσοκομεία, στη λογική της «αυτοχρηματοδότησης». «Πίσω της κρύβονται βαθιά αντιλαϊκές πολιτικές. Σημαίνει αποποίηση του κράτους από την ευθύνη να χρηματοδοτεί τη δημόσια Εκπαίδευση και την Υγεία. Αρα περισσότερα βάρη στις πλάτες του λαού», σημείωσε.

Ο Σούλης Ανδρεόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας και ο Ηλίας Κοτσικίδης, πρόεδρος του Σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ - ΟΑΕΕ Νάουσας, μετέφεραν την αντίθεση ειδικά των συνταξιούχων στο κλείσιμο του Νοσοκομείου της Νάουσας.

Ο Δημήτρης Τσιουλάκος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας», τόνισε ότι «για εμάς που δουλεύουμε στα χωράφια, που ζούμε με ατυχήματα, με δυσκολίες, με κινδύνους, η πρόσβαση σε πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζήτημα ζωής. Γι' αυτό το λέμε καθαρά: Δεν αποδεχόμαστε έναν χάρτη Υγείας που υποβαθμίζει τη Νάουσα και όλη την περιοχή. Η Υγεία δεν λειτουργεί με χιλιόμετρα και μετακινήσεις».

Ο Νίκος Μάντζιος, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας, ανέδειξε την ανάγκη να «καθαρίσει επιτέλους το τοπίο από τα ψεύτικα διλήμματα και τις αυταπάτες που σπέρνουν στον λαό διάφοροι καλοθελητές, που οραματίζονται ένα νοσοκομείο, η λειτουργία του οποίου θα βασίζεται σε εράνους, χορηγούς, δωρεές και καπιταλιστές ευεργέτες». Και διαμήνυσε πως «οι πολίτες της Νάουσας απαιτούν να καλύπτονται όλες οι σύγχρονες ανάγκες τους, εδώ, στα πόδια τους και όχι χιλιόμετρα μακριά. Εδώ που παίζουν, πέφτουν και χτυπάνε τα παιδιά τους. Εδώ που παθαίνουν εργατικά ατυχήματα. Εδώ που τραυματίζονται καθημερινά στα χωράφια, στα μαγαζιά τους».

Η Βαγγελιώ Γρατσιάνου, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Βέροιας, σημείωσε ότι με τη νέα μεγάλη κινητοποίηση ο λαός της περιοχής στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, αλλά και σε όλους εκείνους, κόμματα, φορείς, συμβιβασμένους συνδικαλιστές, να σταματήσουν τα παιχνίδια σε βάρος της υγείας του λαού.

Οχι στα νοσοκομεία - επιχειρήσεις

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος Νατζμέ, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς».

«Οι χιλιάδες εργαζόμενοι, αγρότες, επαγγελματίες, η νεολαία, είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί με τους αγώνες της να φρενάρει και να ανατρέψει τα σχέδια υποβάθμισης και περαιτέρω εμπορευματοποίησης του νοσοκομείου της Νάουσας», σημείωσε.

Και ξεκαθάρισε ότι «το νοσοκομείο μας δεν θέλουμε να είναι μια κερδοφόρα αυτόνομη επιχείρηση. Θέλουμε με ευθύνη του κράτους να είναι σύγχρονο και δωρεάν».

Με αυτό το περιεχόμενο, άλλωστε, κάλεσε τον λαό να δώσει τη μάχη και στη νέα κινητοποίηση που οργανώνεται αύριο Τετάρτη, τονίζοντας: «Ο αγώνας δεν σταματάει, είναι υπόθεση του λαού, των υγειονομικών και εντάσσεται στη μάχη απέναντι σε ένα κράτος και μια κυβέρνηση εχθρικούς απέναντι στα δικαιώματά μας».