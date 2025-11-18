ΣΕΤΕΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μια ακόμα μελανή σελίδα για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό

Μία ακόμα μελανή σελίδα που γράφτηκε πρόσφατα στο βιβλίο των «κατορθωμάτων» του εργοδοτικού συνδικαλισμού, αποκαλύπτει το Σωματείο Εργαζομένων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης - Πιερίας - Χαλκιδικής (ΣΕΤΕΠΕ).

Οπως αναφέρει, στη δίκη για την επαναπρόσληψη του εκδικητικά απολυμένου γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στο καζίνο, εκπρόσωπος του εργοδοτικού σωματείου κατέθεσε υπέρ της εργοδοσίας (!) και σε βάρος του συναδέλφου τους.

Και, όπως σημειώνει το ΣΕΤΕΠΕ, τόσο ο ίδιος ο συνδικαλιστής όσο και οι όμοιοί του «τρέχουν όπου τους προστάξουν τα αφεντικά τους, αλλά όταν χρειάζεται να μπουν μπροστά για τα προβλήματα των εργαζομένων στον χώρο, λουφάζουν». Οχι τυχαία, η πλειοψηφία της διοίκησης του συγκεκριμένου σωματείου εκθειάζεται από την εργοδοσία του καζίνο, αφού «δεν διστάζει να ζητά από τους εργαζόμενους να βάζουν πλάτη για να αυγαταίνουν τα κέρδη της εταιρείας». Ως χαρακτηριστική αναφέρει τη στάση των στελεχών του συγκεκριμένου σωματείου για τον νόμο Κεραμέως, που στον χώρο δουλειάς τους εκθειάζουν το 13ωρο.

«Τι άλλο να περιμένει κανείς όταν η πρόεδρος του εργοδοτικού σωματείου είναι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με την παράταξη της ΠΑΣΚΕ, μιας παράταξης που υπογράφει στον κλάδο μας 7ήμερη και 16ωρη εργασία για να χτιστεί το αιματοβαμμένο θαύμα της τουριστικής σεζόν;», σημειώνει το ΣΕΤΕΠΕ.

Γι' αυτό και καλεί κάθε εργαζόμενο του καζίνο και του κλάδου να τους γυρίσει την πλάτη, να μη δεχτεί να συμπορευτεί με τις χρεοκοπημένες και ξεπουλημένες λογικές τους, να οργανωθεί στα ταξικά συνδικάτα και να απομονώσει από όλα τα δευτεροβάθμια όργανα τους κλακαδόρους της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. «Οι εργαζόμενοι στο καζίνο δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την ξεπουλημένη ηγεσία του εργοδοτικού σωματείου. Με την πάλη τους, με τον Σύλλογο Εργαζομένων και το ΣΕΤΕΠΕ, να μπουν μπροστά για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για αυξήσεις στους μισθούς, για συνδικαλιστικές ελευθερίες», σημειώνει.