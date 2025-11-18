ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Απεργούν στις 28 Νοέμβρη κόντρα στην εργασιακή εξόντωση, για στελέχωση και αυξήσεις στους μισθούς

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την επιτυχία της πανελλαδικής νοσηλευτικής απεργίας που θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοέμβρη, με απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 4 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος και στην υπόλοιπη Ελλάδα με συγκεντρώσεις σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Πρόκειται για την υλοποίηση των αποφάσεων της σύσκεψης που προηγήθηκε στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 18 σωματείων εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, στους δρόμους κατεβαίνουν νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, απαιτώντας να μπει τέρμα στην επικίνδυνη υποστελέχωση, τα απάνθρωπα ωράρια, τις διπλοβάρδιες. Διεκδικούν μεταξύ άλλων να μην είναι κανένας νοσηλευτής μόνος του στη βάρδια, να υπάρχει ασφαλής στελέχωση των τμημάτων με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Απαιτούν ακόμα αυξήσεις 20%, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού, διπλασιασμό ανθυγιεινού επιδόματος και αποζημίωσης για εργασία νυχτερινή και σε Κυριακές. Ενταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Επίσης, καθηκοντολόγια εναρμονισμένα με τα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών, ενιαία κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και αποκατάσταση της μισθολογικής αδικίας σε βάρος των ΔΕ Βοηθών, άμεση ένταξη των ΤΕ νοσηλευτών στην ΠΕ κατηγορία. Αμοιβή των σπουδαστών με τον βασικό μισθό, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης κ.ά.

«Ως εδώ» με την αθλιότητα στα δημόσια νοσοκομεία

Στο κάλεσμά τους τα σωματεία εργαζομένων σε Νοσοκομεία της Αττικής λένε ένα δυνατό «ως εδώ»:

Με την υπερεντατικοποίηση, αφού όπως σημειώνουν οι αλλεπάλληλες βάρδιες παραβιάζουν ακόμη και την εργατική νομοθεσία, ενώ δεκάδες και εκατοντάδες είναι οι χρωστούμενες άδειες. «Συχνά δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα. Μόλις δύο ή ακόμη και μόνο ένας νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής για 30 ή και περισσότερους ασθενείς ανά βάρδια», αναφέρουν.

«Ως εδώ» και «με την κοροϊδία και τον εμπαιγμό τόσο της σημερινής κυβέρνησης αλλά και όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και αρνούνται να εντάξουν το σύνολο του νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα». Οπως αναδεικνύουν χιλιάδες νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου, «θα υποχρεωθούμε να εργαζόμαστε ακόμη και μέχρι τα 67 έτη, ενώ η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ για "ενεργό γήρανση" μέχρι τα 74 έτη».

Αντίστοιχα απαιτούν να μπει τέρμα στους «πετσοκομμένους» μισθούς, αλλά και στην πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού, που επιδεινώνεται με τις υπουργικές αποφάσεις για τα καθηκοντολόγια των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών.

Τα σωματεία αναδεικνύουν ότι η εντατικοποίηση, η σωματική, πνευματική και ψυχική εξουθένωση, και οι χαμηλοί μισθοί «έχουν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον κάλυψης ακόμη και των λιγοστών μόνιμων θέσεων που προκηρύσσονται, αλλά και νέοι συνάδελφοι που βλέπουν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται, ακόμα και μεγαλύτεροι σε ηλικία νοσηλευτές, να εξωθούνται σε παραίτηση».

«Εχουμε "χορτάσει" χειροκροτήματα, ευχαριστίες, υποσχέσεις από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε τίποτα θετικό να περιμένουμε από τις "δεσμεύσεις" των κομμάτων που ευθύνονται για την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την εμπορευματοποίηση των δημόσιων μονάδων Υγείας», ξεκαθαρίζουν τα Σωματεία στο απεργιακό τους κάλεσμα.

Προσπερνάμε τους συνδικαλιστές της συμβιβασμένης ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ

Παρακάτω καλούν όλους τους εργαζόμενους να προσπεράσουν «τα ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, τη συμβιβασμένη ηγεσία της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ αλλά και τις διοικήσεις της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ, που παρέχουν προκλητική στήριξη στην αντιλαϊκή πολιτική της ΝΔ».

Τονίζοντας ότι «η κατρακύλα τους δεν έχει πάτο», σημειώνουν ότι έφτασαν στο σημείο να μετατρέψουν «την ημέρα της πανυγειονομικής απεργίας σε πάρτι γενεθλίων του υπουργού της μιζέριας και του εμπορίου της Υγείας!».

Αλλωστε τα παραπάνω συνδικαλιστικά στελέχη «στηρίζουν τις υπουργικές αποφάσεις για τα καθηκοντολόγια των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών και τη διαιώνιση της πολυδιάσπασης, στηρίζουν την κατάργηση του 8ωρου με θεσμοθέτηση εφημερίας μεικτού τύπου και ετοιμότητας επιπλέον των εναλλασσόμενων βαρδιών στο νοσηλευτικό προσωπικό. Εφτασαν στο σημείο να ζητάνε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να εφαρμόζουν προγράμματα με διπλοβάρδιες, γιατί δήθεν "το θέλουν" οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι ζητάνε ανθρώπινα ωράρια και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους και όχι να δουλεύουν αλλεπάλληλες βάρδιες ή να κάνουν ακόμα και δεύτερη δουλειά γιατί δεν βγαίνει ο μήνας», τονίζουν τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Γι' αυτό και το κάλεσμα καταλήγει, καλώντας στις 28 Νοέμβρη: «Μαχητικά, αποφασιστικά, συλλογικά, κόντρα στην πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας».