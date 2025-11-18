«Παραλύει» σήμερα Τρίτη ο σιδηρόδρομος

Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στα γραφεία της «Hellenic Train» στην Αθήνα πραγματοποιούν σήμερα Τρίτη οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, με 4ωρη στάση εργασίας (9 π.μ. - 1 μ.μ.) με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία και στην κινητοποίηση απευθύνει η «Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση» (ΔΕΣΚ) Σιδηροδρομικών. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις απολύσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η «Hellenic Train», ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους και προσλήψεις προσωπικού. Παράλληλα απαιτούν μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, τροχαίο υλικό κ.λπ.