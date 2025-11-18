Τρίτη 18 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
«Παραλύει» σήμερα Τρίτη ο σιδηρόδρομος

Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στα γραφεία της «Hellenic Train» στην Αθήνα πραγματοποιούν σήμερα Τρίτη οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, με 4ωρη στάση εργασίας (9 π.μ. - 1 μ.μ.) με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία και στην κινητοποίηση απευθύνει η «Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση» (ΔΕΣΚ) Σιδηροδρομικών. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις απολύσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η «Hellenic Train», ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους και προσλήψεις προσωπικού. Παράλληλα απαιτούν μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, τροχαίο υλικό κ.λπ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Απεργούν στις 28 Νοέμβρη κόντρα στην εργασιακή εξόντωση, για στελέχωση και αυξήσεις στους μισθούς
Ολοι στη μάχη για την ισχυροποίηση του Συνδικάτου στις αρχαιρεσίες
Αποφάσεις κλιμάκωσης σήμερα στην πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα
Ακόμα ένας νεκρός εργάτης στον βωμό του κέρδους
Στους δρόμους ο λαός της πόλης ενάντια στη νέα υποβάθμιση του νοσοκομείου
Σύσκεψη σωματείων για την οργάνωση της δράσης σε κάθε χώρο δουλειάς
Στις Σέρρες η «σκυτάλη» των συνταξιουχικών κινητοποιήσεων
 Μια ακόμα μελανή σελίδα για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό
 Παγκρήτια Μέρα Δράσης για την Υγεία στις 27 Νοέμβρη
 Κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών
 Σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη
 Αγωνιστικά προετοιμάζει τη νέα απεργιακή κινητοποίηση
 Απεργία και από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες των σωματείων
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ