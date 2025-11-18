Τρίτη 18 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες των σωματείων

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την ισχυροποίησή τους, τη βελτίωση των συσχετισμών υπέρ των εργαζομένων και της πάλης τους κόντρα στην εργοδοσία, στο κράτος και στα στηρίγματά της.

Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Μέχρι σήμερα 18 Νοέμβρη διενεργεί τις αρχαιρεσίες του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στην Αθήνα και στα κατά τόπους παραρτήματα.

Αναλυτικά, τα μέλη του ΠΜΣ ψηφίζουν σήμερα Τρίτη:

Στην Αττική 10 π.μ. - 7 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου (Σαπφούς 10).

Στην Κρήτη 9 π.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και 3 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Στη Θεσσαλονίκη 12 μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Στη Θεσσαλία το Παράρτημα Λάρισας 1 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας, και το Παράρτημα Καρδίτσας 12 μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας.

Στην Εύβοια 1 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χαλκίδας.

Στη Σάμο στο Εργατικό Κέντρο στο Βαθύ.

Στη Ζάκυνθο 6 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Στην Καλαμάτα 5 μ.μ. - 7 μ.μ. στον χώρο «Bassaviola» (Παπάζογλου 29).

Το Σωματείο στο Θέαμα - Ακρόαμα στην Αττική (ΣΕΘΕΑ)

Στις 22, 23 και 24 Νοέμβρη θα διεξαχθούν οι εκλογές στο κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα στην Αττική (ΣΕΘΕΑ). Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στην έδρα του Σωματείου, στην οδό Σαπφούς 10, στον 5ο όροφο, ως εξής:

Σάββατο 22 Νοέμβρη: 10 π.μ. - 6 μ.μ. Κυριακή 23 Νοέμβρη: 10 π.μ. - 6 μ.μ. Δευτέρα 24 Νοέμβρη: 10 π.μ. - 6 μ.μ.

Το ΣΕΤΤΑ

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών πραγματοποιεί εκλογές την Πέμπτη 20 Νοέμβρη, 12.00 - 00.00, στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου, και την Κυριακή 23 Νοέμβρη, 10.00 - 14.00, στο ΕΚΑ (Γερανίου 28, Αθήνα).

Η ΕΝΙΘ

Αύριο Τετάρτη πραγματοποιούνται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και των νοσοκομειακών επιτροπών ανά νοσοκομείο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο του κάθε νοσοκομείου, ως εξής: Οι γιατροί του Νοσοκομείου «Αγιος Δημήτριος» θα ψηφίσουν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι γιατροί από τα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο Νοσοκομείο «Αγιος Παύλος» και οι γιατροί από τα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

  • Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ζακύνθου: Αύριο Τετάρτη (11 π.μ. - 1 μ.μ) στο «One more Coffe». Την Πέμπτη (11 π.μ.- 1 μ.μ) στο «Φουρνάρικο». Την Παρασκευή 21 Νοέμβρη (11 π.μ. - 1 μ.μ) στο «Melis Coffe». Το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοέμβρη (10 π.μ. - 1 μ.μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ.) στο Εργατικό Κέντρο. Τη Δευτέρα 24 Νοέμβρη (10 π.μ. - 12 μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ.) σε «Καπαρέλη» και «Perix Caffe».
    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Απεργούν στις 28 Νοέμβρη κόντρα στην εργασιακή εξόντωση, για στελέχωση και αυξήσεις στους μισθούς
Ολοι στη μάχη για την ισχυροποίηση του Συνδικάτου στις αρχαιρεσίες
Αποφάσεις κλιμάκωσης σήμερα στην πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα
Ακόμα ένας νεκρός εργάτης στον βωμό του κέρδους
Στους δρόμους ο λαός της πόλης ενάντια στη νέα υποβάθμιση του νοσοκομείου
Σύσκεψη σωματείων για την οργάνωση της δράσης σε κάθε χώρο δουλειάς
Στις Σέρρες η «σκυτάλη» των συνταξιουχικών κινητοποιήσεων
 Μια ακόμα μελανή σελίδα για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό
 Παγκρήτια Μέρα Δράσης για την Υγεία στις 27 Νοέμβρη
 Κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών
 Σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη
 Αγωνιστικά προετοιμάζει τη νέα απεργιακή κινητοποίηση
 «Παραλύει» σήμερα Τρίτη ο σιδηρόδρομος
 Απεργία και από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ