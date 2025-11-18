Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες των σωματείων

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την ισχυροποίησή τους, τη βελτίωση των συσχετισμών υπέρ των εργαζομένων και της πάλης τους κόντρα στην εργοδοσία, στο κράτος και στα στηρίγματά της.

Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Μέχρι σήμερα 18 Νοέμβρη διενεργεί τις αρχαιρεσίες του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στην Αθήνα και στα κατά τόπους παραρτήματα.

Αναλυτικά, τα μέλη του ΠΜΣ ψηφίζουν σήμερα Τρίτη:

Στην Αττική 10 π.μ. - 7 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου (Σαπφούς 10).

Στην Κρήτη 9 π.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και 3 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Στη Θεσσαλονίκη 12 μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Στη Θεσσαλία το Παράρτημα Λάρισας 1 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας, και το Παράρτημα Καρδίτσας 12 μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας.

Στην Εύβοια 1 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χαλκίδας.

Στη Σάμο στο Εργατικό Κέντρο στο Βαθύ.

Στη Ζάκυνθο 6 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Στην Καλαμάτα 5 μ.μ. - 7 μ.μ. στον χώρο «Bassaviola» (Παπάζογλου 29).

Το Σωματείο στο Θέαμα - Ακρόαμα στην Αττική (ΣΕΘΕΑ)

Στις 22, 23 και 24 Νοέμβρη θα διεξαχθούν οι εκλογές στο κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα στην Αττική (ΣΕΘΕΑ). Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στην έδρα του Σωματείου, στην οδό Σαπφούς 10, στον 5ο όροφο, ως εξής:

Σάββατο 22 Νοέμβρη: 10 π.μ. - 6 μ.μ. Κυριακή 23 Νοέμβρη: 10 π.μ. - 6 μ.μ. Δευτέρα 24 Νοέμβρη: 10 π.μ. - 6 μ.μ.

Το ΣΕΤΤΑ

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών πραγματοποιεί εκλογές την Πέμπτη 20 Νοέμβρη, 12.00 - 00.00, στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου, και την Κυριακή 23 Νοέμβρη, 10.00 - 14.00, στο ΕΚΑ (Γερανίου 28, Αθήνα).

Η ΕΝΙΘ

Αύριο Τετάρτη πραγματοποιούνται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και των νοσοκομειακών επιτροπών ανά νοσοκομείο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο του κάθε νοσοκομείου, ως εξής: Οι γιατροί του Νοσοκομείου «Αγιος Δημήτριος» θα ψηφίσουν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι γιατροί από τα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο Νοσοκομείο «Αγιος Παύλος» και οι γιατροί από τα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.