ΑΓΚΥΡΑ.-- Αντιμέτωπος με ποινές συνολικής φυλάκισης 2.340 χρόνων είναι ο (προερχόμενος από το αντιπολιτευόμενο σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό κόμμα CHP) καθαιρεθείς δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, σε βάρος του οποίου η εισαγγελία χτες ανέγνωσε επίσημα 142 κατηγορίες. Μεταξύ άλλων ο Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, ξέπλυμα και στήσιμο διαγωνισμών κ.τ.λ.

ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε στο 5% κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, από 4,8% τον προηγούμενο μήνα και θεωρείται το υψηλότερο από τις αρχές του 2021. Ο αριθμός των μισθωτών μειώθηκε κατά 32.000 τον Οκτώβριο. Αύριο, Πέμπτη, αναμένονται τα στοιχεία για το ΑΕΠ που θα δώσουν την πρώτη εικόνα της οικονομίας για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ.-- Το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε μια «ειρηνική» πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εθνική του ασφάλεια, δήλωσε χτες ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζάντεχ στον 12ο Στρατηγικό Διάλογο του Αμπου Ντάμπι. Ο Χατιμπζάντεχ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έστελναν αντιφατικά μηνύματα στην Τεχεράνη σχετικά με τους πέντε γύρους συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πριν από τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Στη Βουλή των Αντιπροσώπων προωθείται το νομοσχέδιο για τον προσωρινό τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) έως τις 30 Ιανουαρίου 2026 μετά την έγκρισή του από τη Γερουσία με 60 ψήφους έναντι 40. Η συζήτηση στη Βουλή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα Τετάρτη και θεωρείται πως θα μπορούσε να τερματίσει το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να επανέλθει ο κρατικός μηχανισμός και ο δημόσιος τομέας στην πρότερη θέση και ακόμη περισσότερος χρόνος για να λάβουν ξανά τα επιδόματα πρόνοιας που δικαιούνται περίπου 42.000.000 Αμερικανοί.