ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Ανέστειλε την εκεχειρία με την Καμπότζη

Σε φάση νέας ανάφλεξης φαίνεται ότι οδηγούνται Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης, προχτές, στη μεθοριακή περιοχή Σισακέτ της πρώτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο Ταϊλανδέζων στρατιωτών, εκ των οποίων ο ένας ακρωτηριάστηκε στο πόδι.

Η Μπανγκόκ ανακοίνωσε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας που οι δύο πλευρές υπέγραψαν τέλη Οκτώβρη, παρουσία μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ.

«Η εχθρότητα ενάντια στην εθνική μας ασφάλεια δεν μειώθηκε όπως πιστεύαμε ότι θα έπρεπε», δήλωσε ο Ταϊλανδέζος πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ, που πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του «παγώνει» την τήρηση όσων προέβλεπε η διμερής συμφωνία.

Από τη μεριά της Πνομ Πενχ, το ΥΠΕΞ εξέφρασε «έντονη ανησυχία» για την εξέλιξη, αρνούμενο ότι η χώρα προχώρησε πρόσφατα σε ναρκοθέτηση περιοχών κατά μήκος της μεθορίου και συνδέοντας την έκρηξη με υπολείμματα παλιότερων ναρκοπεδίων.

Επίσης, διάφορα ΜΜΕ (π.χ. Pnom Penh Post) κατηγόρησαν την Μπανγκόκ για υποκρισία και απροθυμία να εφαρμόσει τη συμφωνία του Οκτώβρη, υποστηρίζοντας ότι καθόλου τυχαία η αναστολή της συμφωνίας ανακοινώθηκε μόλις δύο 24ωρα πριν απελευθερωθούν αιχμάλωτοι Καμποτζιανοί στρατιώτες (την 12η Νοέμβρη), σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας.