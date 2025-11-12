ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Με χαμηλές προσδοκίες ξεκίνησε η σύνοδος στο Μπελέμ

«Οι οιμωγές δεν συνιστούν στρατηγική» τόνισε τη Δευτέρα στο Μπελέμ της Βραζιλίας κατά την έναρξη της διεθνούς Συνόδου για το Κλίμα ο Σάιμον Στιλ, εκτελεστικός διευθυντής της «Συμφωνίας Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή» (COP30) καλώντας τη διεθνή κοινότητα να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της.

Η έκκλησή του ωστόσο δεν αναμένεται να εισακουστεί ή να οδηγήσει σε απτό αποτέλεσμα, καθώς ηχηρή παραμένει η απουσία από τη σύνοδο ισχυρών χωρών που είναι και από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στον πλανήτη, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Τουρκία.

Ως εκ τούτου, οι φετινές συνομιλίες δεν αναμένεται να καταλήξουν σε κάποια νέα συμφωνία.

Παρ' όλα αυτά ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στην εναρκτήρια ομιλία του στην COP30 αποδοκίμασε τους «αρνητές» της κλιματικής αλλαγής και ζήτησε να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση. Επέμεινε ότι οι επενδύσεις για το κλίμα κοστίζουν «πολύ λιγότερο από τους πολέμους» και απηύθυνε διεθνή έκκληση προκειμένου ο κόσμος να προτάξει τη χρηματοδότηση για το κλίμα έναντι των στρατιωτικών δαπανών. Επιπλέον τόνισε ότι «βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι με αρκετή ταχύτητα», ασκώντας πιέσεις για τη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και τη στήριξη φτωχότερων χωρών.

Πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός παγκόσμιου Ταμείου για τα Τροπικά Δάση, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Tropical Forests Forever Facility» ζητώντας 125 δισ. δολάρια για τη διατήρηση των δασών διεθνώς. Πρόσθεσε δε πως η κυβέρνησή του θα συνεισφέρει 1 δισ. δολάρια.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε «επείγουσα δράση» χαρακτηρίζοντας την υπερθέρμανση «τραγωδία του παρόντος». Τόνισε ότι κάθε κλάσμα βαθμού αύξησης της θερμοκρασίας κοστίζει ζωές, ζητώντας από τις χώρες - μέλη του ΟΗΕ να σταματήσουν να υπονομεύουν τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Η σύνοδος, που ξεκίνησε στις 10 Νοέμβρη και ολοκληρώνεται στις 21 του μήνα, έχει στόχο την επίτευξη φιλόδοξων δεσμεύσεων, καθώς η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κινείται κοντά στους 2,5°C, πολύ πάνω από το όριο του 1,5°C, στο φόντο της καπιταλιστικής «ανάπτυξης» που βάζει τα κέρδη πάνω από την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των λαών.