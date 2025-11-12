Τετάρτη 12 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΕΛΓΙΟ
Ιδρύεται ακροδεξιό κόμμα με ακρωνύμιο TRUMP

Η ίδρυση ενός νέου ακροδεξιού γαλλόφωνου κόμματος με το ακρωνύμιο TRUMP («Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes» - «Ολοι Ενωμένοι για την Ενωση των Λαϊκιστικών Κινημάτων») ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, στο πλαίσιο ευρύτερων διεργασιών για την αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού που συντελούνται σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και με φόντο τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό και μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Ο ιδρυτής του κόμματος, Σαλβατόρε Νικότρα, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του ακροδεξιού Βελγικού Εθνικού Μετώπου, δήλωσε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει άμεσα αυτό που πρεσβεύουμε».

Το TRUMP αποτελεί την πολιτική συνέχεια του «Chez Nous», το οποίο πλέον επίσημα έχει διαλυθεί. Είχε λάβει μέρος στις ομοσπονδιακές εκλογές τον Ιούνη του 2024, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει το εκλογικό όριο.

Σε αντίθεση με το Φλαμανδικό Κόμμα (Vlaams Belang), το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα του Βελγίου, το TRUMP δεν υποστηρίζει την απόσχιση της Φλαμανδίας από το Βέλγιο, σημείωσε ο Νικότρα, ο οποίος στοχεύει να είναι υποψήφιος τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στις ευρωεκλογές του 2029.

Σύλληψη «Πολίτη του Ράιχ»

Τη σύλληψη άνδρα που φέρεται να ανήκει στην ακροδεξιά οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» και να σχεδίαζε απόπειρες δολοφονίας πολιτικών, ανάμεσά τους των πρώην καγκελάριων Ολαφ Σολτς και Αγκελα Μέρκελ, ανακοίνωσε η γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τα δύο γερμανικά δημόσια δίκτυα, το τελευταίο διάστημα ο 49χρονος προσπαθούσε να οργανώσει επιθέσεις μέσω του σκοτεινού διαδικτύου (Darknet) και είχε δημιουργήσει ιστότοπο με την ονομασία «Πολιτική Δολοφονιών» (Assassination Politics).

Στο μεταξύ, την Κυριακή οργανώθηκε στο Χάλε έκθεση βιβλίου με ναζιστικό - ακροδεξιό περιεχόμενο από την Σουζάνε Ντάγκεν, πολιτικό της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) και εκδότρια. Σύμφωνα με τη δημόσια Ραδιοφωνία Κεντρικής Γερμανίας (MDR) η έκθεση προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες, μεταξύ τους τον Χανς Γκέοργκ Μάασεν, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, ακροδεξιούς παράγοντες και τους εκδοτικούς οίκους «Antaios» και «Jungeuropa» («Νέα Ευρώπη»).

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Εντείνονται οι πιέσεις των ΗΠΑ σε Τουρκία - Ινδία για παύση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Νέες ισραηλινές απειλές για συνέχιση του πολέμου
Κλιμακώνουν την επιθετικότητα οι ΗΠΑ με έλευση αεροπλανοφόρου
 Με τουρκική παρουσία η νέα συνάντηση Τραμπ - αλ Σαράα
 Βδομάδα αντικομμουνισμού από την κυβέρνηση Τραμπ
 Με χαμηλές προσδοκίες ξεκίνησε η σύνοδος στο Μπελέμ
 Ανέστειλε την εκεχειρία με την Καμπότζη
 Βουλευτικές εκλογές στο φόντο της αποχώρησης της ρωσικής «Lukoil»
Την ευθύνη ανέλαβε η ΤΤΡ, απειλώντας με νέα χτυπήματα
 Συνετρίβη τουρκικό C-130
 Στρέφεται προς τη Βολιβία για λίθιο και σπάνιες γαίες
 Συνέλευση την Παρασκευή 21 Νοέμβρη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ