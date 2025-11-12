ΒΕΛΓΙΟ

Ιδρύεται ακροδεξιό κόμμα με ακρωνύμιο TRUMP

Η ίδρυση ενός νέου ακροδεξιού γαλλόφωνου κόμματος με το ακρωνύμιο TRUMP («Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes» - «Ολοι Ενωμένοι για την Ενωση των Λαϊκιστικών Κινημάτων») ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, στο πλαίσιο ευρύτερων διεργασιών για την αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού που συντελούνται σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και με φόντο τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό και μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Ο ιδρυτής του κόμματος, Σαλβατόρε Νικότρα, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του ακροδεξιού Βελγικού Εθνικού Μετώπου, δήλωσε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει άμεσα αυτό που πρεσβεύουμε».

Το TRUMP αποτελεί την πολιτική συνέχεια του «Chez Nous», το οποίο πλέον επίσημα έχει διαλυθεί. Είχε λάβει μέρος στις ομοσπονδιακές εκλογές τον Ιούνη του 2024, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει το εκλογικό όριο.

Σε αντίθεση με το Φλαμανδικό Κόμμα (Vlaams Belang), το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα του Βελγίου, το TRUMP δεν υποστηρίζει την απόσχιση της Φλαμανδίας από το Βέλγιο, σημείωσε ο Νικότρα, ο οποίος στοχεύει να είναι υποψήφιος τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στις ευρωεκλογές του 2029.

Σύλληψη «Πολίτη του Ράιχ»

Τη σύλληψη άνδρα που φέρεται να ανήκει στην ακροδεξιά οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» και να σχεδίαζε απόπειρες δολοφονίας πολιτικών, ανάμεσά τους των πρώην καγκελάριων Ολαφ Σολτς και Αγκελα Μέρκελ, ανακοίνωσε η γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τα δύο γερμανικά δημόσια δίκτυα, το τελευταίο διάστημα ο 49χρονος προσπαθούσε να οργανώσει επιθέσεις μέσω του σκοτεινού διαδικτύου (Darknet) και είχε δημιουργήσει ιστότοπο με την ονομασία «Πολιτική Δολοφονιών» (Assassination Politics).

Στο μεταξύ, την Κυριακή οργανώθηκε στο Χάλε έκθεση βιβλίου με ναζιστικό - ακροδεξιό περιεχόμενο από την Σουζάνε Ντάγκεν, πολιτικό της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) και εκδότρια. Σύμφωνα με τη δημόσια Ραδιοφωνία Κεντρικής Γερμανίας (MDR) η έκθεση προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες, μεταξύ τους τον Χανς Γκέοργκ Μάασεν, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, ακροδεξιούς παράγοντες και τους εκδοτικούς οίκους «Antaios» και «Jungeuropa» («Νέα Ευρώπη»).