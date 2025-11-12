Τετάρτη 12 Νοέμβρη 2025
Συνετρίβη τουρκικό C-130

Τη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία ανακοίνωσε χτες το τουρκικό υπουργείο Αμυνας. Οπως διευκρίνισε, το αεροσκάφος «απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας» και «συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν».

Η τουρκική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 20 άτομα στρατιωτικό προσωπικό, ενώ, χωρίς μέχρι αργά χθες να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, θεωρείται ότι όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν το αεροπλάνο να έχει διαλυθεί σε πολλά κομμάτια, σαν να συνέβη μια αιφνίδια έκρηξη.

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην ανατολική περιοχή Σιγκνάχι, περίπου 5 χλμ. από τα σύνορα με την Τουρκία. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρισκόταν καθ' οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Συλλυπητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ.

    

