ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Εντείνονται οι πιέσεις των ΗΠΑ σε Τουρκία - Ινδία για παύση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Εντείνονται οι πιέσεις τηςγια να σταματήσουν τα μέλη τουκαι άλλοι «σύμμαχοι» των ΗΠΑ να αγοράζουν, με μοχλό τόσο τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών μονοπωλίων «Rosneft» και «Lukoil», όσο και ευρύτερα παζάρια που «τρέχουν».

Παράλληλα συνεχίζεται η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο στην ανατολική Ουκρανία, όπως και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές με χτυπήματα σε διυλιστήρια στις πόλεις Ορσκ και Σαράτοφ, αλλά και στον «Θαλάσσιο Τερματικό Σταθμό Πετρελαίου» στην Κριμαία.

«Οι ΗΠΑ τονίζουν την έκκληση του Προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική Ενέργεια, προκειμένου να βοηθήσουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία»: Αυτό το μήνυμα μεταφέρθηκε από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο σε συνάντηση με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία. Τα διυλιστήρια της χώρας άρχισαν πρόσφατα να μειώνουν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς της Μόσχας, αλλά η Αγκυρα δεν σχεδιάζει να σταματήσει εντελώς τις αγορές, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Bloomberg» την περασμένη εβδομάδα.

Η Ρωσία είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται επί του παρόντος μακροπρόθεσμες συμβάσεις, καθώς οι υφιστάμενες συμφωνίες λήγουν στο τέλος του έτους.

Η πίεση των ΗΠΑ «θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό πρόβλημα» για την Τουρκία, εκτιμούν αναλυτές της Bloomberg Economics, «ωστόσο, χάρη στη διαφοροποίηση, η Αγκυρα φαίνεται να βρίσκεται σε καλή θέση για να απορροφήσει τον αντίκτυπο και να διατηρήσει τη διακύμανση του κόστους των εισαγωγών της σε διαχειρίσιμα επίπεδα».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χορήγησε στην Ουγγαρία, μέλος του ΝΑΤΟ, προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Β. Ορμπαν, στον Λευκό Οίκο.

Ινδία: Μεγάλα διυλιστήρια δεν έχουν παραγγείλει ρωσικό πετρέλαιο

Παράλληλα, η Ινδία έχει περιορίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου το τελευταίο διάστημα, σε μια ένδειξη ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ και οι εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον - Νέου Δελχί έχουν αντίκτυπο στις παραγγελίες των διυλιστηρίων της χώρας, μετέδωσε το «Bloomberg», προσθέτοντας πως τα περισσότερα διυλιστήρια «γύρισαν την πλάτη» στη Ρωσία για τις προμήθειες του Δεκέμβρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το «Bloomberg», πέντε μεγάλα διυλιστήρια της Ινδίας δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία παραγγελία για την παράδοση ρωσικού πετρελαίου για τον επόμενο μήνα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς στην Ινδία στο 50% τον Αύγουστο, εν μέρει και εξαιτίας των προμηθειών ρωσικού πετρελαίου, αλλά και συνολικότερα για τους όρους του μεταξύ τους εμπορίου.

Τα πέντε διυλιστήρια - Reliance Industries, Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp., Mangalore Refinery and Petrochemicals και HPCL-Mittal Energy - αντιπροσωπεύουν τα 2/3 των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Η αποστασιοποίησή τους σχετίζεται ενδεχομένως με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας. Εξάλλου, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο χώρες βρίσκονται «αρκετά κοντά», με την Ινδία να έχει δεσμευτεί - μεταξύ άλλων - να αγοράσει περισσότερο αργό πετρέλαιο από τις ΗΠΑ.

Μόνο δύο μεγάλες εταιρείες, η Indian Oil Corp και η Nayara Energy, έχουν αγοράσει ποσότητα ρωσικού πετρελαίου για τον Δεκέμβρη.

«Ετοιμη» η Μόσχα για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον

Η παράταση της Νέας Συνθήκης για τη Μείωση των Στρατηγικών Οπλων (New START) για ένα έτος δεν απαιτεί διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά μόνο την έγκριση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, καλώντας τις ΗΠΑ να το κάνουν, καθώς η συνθήκη λήγει τον Φλεβάρη του 2026.

Επιπλέον - σε ένα φόντο πιο σκληρής στάσης των ΗΠΑ μετά τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο - δήλωσε την ετοιμότητα της Μόσχας να συζητήσει με την Ουάσιγκτον την επανέναρξη των προετοιμασιών για μία σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Εάν και όταν οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας επιστρέψουν στην πρότασή τους και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την προετοιμασία της συνάντησης υψηλού επιπέδου, ώστε να ολοκληρωθεί πράγματι με παραγωγικό τρόπο, σίγουρα η Βουδαπέστη θα είναι προτιμότερη τοποθεσία για εμάς», σημείωσε ο Λαβρόφ.

Από την πλευρά του, ο τέως Πρόεδρος της Φινλανδίας Σ. Νιινίστο, κατά τη θητεία του οποίου η χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο.

«Είναι κάπως παράλογο οι Ευρωπαίοι να λένε ότι δεν θα συνομιλήσουν με τον Πούτιν, έναν εγκληματία πολέμου», αντιθέτως, «ο Τραμπ μιλά με τον Πούτιν και οι Ευρωπαίοι καλούνται στη συνέχεια να ακούσουν τι συζητήθηκε», είπε.

Η Βρετανία παζαρεύει με την ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE

Στα παζάρια για τα μερίδια στα εξοπλιστικά προγράμματα, οι πολεμικές βιομηχανίες της Ευρώπης έχουν βγάλει τα «μαχαίρια».

Ετσι, η Βρετανία απέρριψε την πρόταση της Κομισιόν για συνεισφορά ύψους έως και 6,75 δισ. ευρώ, προκειμένου να συμμετάσχει στο ευρωενωσιακό πρόγραμμα SAFE, σε μια εξέλιξη που «θα μπορούσε να σηματοδοτήσει πλήγμα για τις μετά Brexit σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου», αλλά και να υπονομεύσει την πολεμική προετοιμασία της Ευρώπης, όπως μεταδίδει το «Bloomberg».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται, η Κομισιόν είχε προτείνει στη Βρετανία να καταβάλει ένα ποσό 4 δισ. ευρώ - 6,5 δισ. ευρώ, για να συμμετάσχει στο SAFE. Επίσης, ζήτησε να καταβληθούν επιπρόσθετα 150 εκατ. - 250 εκατ. ευρώ ως διοικητικό τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν ανώνυμα στο μέσο.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές, η Γαλλία λαμβάνει την πιο σκληρή θέση σε ό,τι αφορά το ποσό που ζητείται από τη Βρετανία, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, ενώ ορισμένα κράτη - μέλη υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να πληρώσει μικρότερο ποσό.

«Θα προχωρήσουμε μόνο σε συμφωνίες που παρέχουν αξία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη βρετανική βιομηχανία», τόνισε η βρετανική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Οι βρετανικές εταιρείες θέλουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα SAFE, που προβλέπει δάνεια στα κράτη για αγορά εξοπλισμού, του οποίου τα εξαρτήματα προέρχονται κυρίως από την ΕΕ, την Ουκρανία και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ-ΕΖΕΣ).

Αν και το SAFE απευθύνεται κυρίως σε πολεμικές βιομηχανίες από τις χώρες της ΕΕ, οι Βρυξέλλες έχουν στρέψει την προσοχή τους και σε χώρες εκτός της ΕΕ, όπως η Βρετανία και ο Καναδάς, για πιθανή ένταξή τους στο πρόγραμμα, ενώ υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον έχει εκφραστεί επίσης από την Τουρκία, αλλά και τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, οι απόψεις εντός της ΕΕ διίστανται σχετικά με το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει η Βρετανία, καθώς ορισμένα κράτη - μέλη υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να πληρώσει μικρότερο ποσό, ενώ άλλες προκρίνουν αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ένταξης στο SAFE.

ΕΕ: Προετοιμάζει νέο όργανο πληροφοριών

Η Κομισιόν έχει αρχίσει να δημιουργεί ένα νέο όργανο πληροφοριών υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουν οι εθνικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times».

Ειδικότερα, η μονάδα, που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της γενικής γραμματείας της Επιτροπής, σχεδιάζει να προσλάβει υπαλλήλους από όλη την κοινότητα πληροφοριών της ΕΕ και να συγκεντρώσει πληροφορίες για κοινούς σκοπούς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται σχετικές πηγές.

Γερμανία: Ομάδες «ταχείας αντίδρασης» κατά των drones

Ο γερμανικός στρατός δημιουργεί ομάδες ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών από drones, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου Γερμανού στρατιωτικού αξιωματούχου, μετά τα συνεχή περιστατικά κοντά σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Εξάλλου, το γερμανικό υπουργείο Αμυνας έστειλε στο Βέλγιο ειδικούς στην καταπολέμηση των drones, μετά από αίτημα της χώρας, η οποία αντιμετωπίζει αύξηση των περιστατικών εμφάνισης drones κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικά αεροδρόμια.

Οι ειδικοί στην καταπολέμηση των drones διαθέτουν επίσης drones που μπορούν να εκτοξεύουν δίχτυα για να τα πιάσουν και να τα καταρρίψουν, καθώς και αναχαιτιστικά που προσκρούουν στα εχθρικά drones.

Χθες το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε πιθανά θραύσματα drone 5 χλμ. εντός των συνόρων της μετά από μια ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη. Η Ρουμανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα πτώσεις θραυσμάτων ρωσικών drones ή ουκρανικών πυραύλων αεράμυνας στο έδαφός της και παραβιάσεις του εναέριου χώρου της.

Η Ρωσία απέτρεψε σχέδιο Ουκρανίας και Βρετανίας για κλοπή ενός MiG-31

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο Ουκρανών και Βρετανών κατασκόπων να στρατολογήσουν Ρώσο πιλότο προσφέροντάς του 3 εκατ. δολάρια, προκειμένου να κλέψει ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-31 οπλισμένο με υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal, μετέδωσαν ρωσικά ΜΜΕ.

Ο πιλότος θα οδηγούσε το αεροσκάφος προς την αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στην Κωστάντζα της Ρουμανίας, όπου θα το κατέρριπταν τα συστήματα αεράμυνας.

Η FSB επεσήμανε ότι η Ουκρανία και η Βρετανία σχεδίαζαν μεγάλης κλίμακας «πρόκληση» χρησιμοποιώντας το αεροσκάφος και ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών του ουκρανικού στρατού προσπάθησε να στρατολογήσει Ρώσους πιλότους για να κλέψουν το MiG-31.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε εικόνες από μηνύματα και μετέδωσε ηχογραφήσεις από έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να εργάζεται για τις ουκρανικές και τις βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών.