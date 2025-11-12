ΗΠΑ

Βδομάδα αντικομμουνισμού από την κυβέρνηση Τραμπ

Σε κήρυγμα αντικομμουνισμού από την επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου προχώρησε η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εκδίδοντας κατάπτυστη ανακοίνωση με στόχο να υπονομεύσει την κομμουνιστική ιδεολογία και να αποκρύψει τα αμέτρητα εγκλήματα του καπιταλιστικού συστήματος εκμετάλλευσης και όξυνσης των ανισοτήτων, προσπαθώντας παράλληλα να «ψαρέψει» σε θολά νερά.

Στην ανακοίνωση της 7ης Νοέμβρη αναφέρεται πως η εβδομάδα αντικομμουνισμού είχε δρομολογηθεί για τις 2 έως 8 Νοέμβρη, αλλά δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά σε σχετικές «δραστηριότητες». Ωστόσο, βγαίνει αβίαστα η χολή για τους αγώνες των κομμουνιστών, όπως επίσης τα ψέματα και η πλήρης διαστρέβλωση της κομμουνιστικής ιδεολογίας, κάνοντας λόγο για... «πάνω από 100 εκατομμύρια ζωές που χάθηκαν από καθεστώτα που προσπάθησαν να σβήσουν τη θρησκευτική πίστη, να καταπιέσουν την ελευθερία και να καταστρέψουν την ευημερία που κατακτήθηκε με σκληρή δουλειά».

Σε μία προσπάθεια να βαφτίσει «ελευθερία» την πλήρη ασυδοσία του καπιταλισμού και την εκμετάλλευση των λαών από τις αστικές τάξεις, η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει πως επιχειρεί μέσα από αυτή τη... «βδομάδα αντικομμουνισμού», να ανανεώσει «την εθνική υπόσχεση να σταθούμε σταθεροί ενάντια στον κομμουνισμό, να διατηρήσουμε την υπόθεση της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξίας και να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά ότι κανένα σύστημα διακυβέρνησης δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει τη θέληση και τη συνείδηση ενός ελεύθερου λαού».