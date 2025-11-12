ΙΡΑΚ

Βουλευτικές εκλογές στο φόντο της αποχώρησης της ρωσικής «Lukoil»

Στις κάλπες κλήθηκαν χτες πάνω από 21.400.000 Ιρακινοί ψηφοφόροι προκειμένου να εκλέξουν νέο 329μελές κοινοβούλιο τετραετούς θητείας.

Οι υποψήφιοι βουλευτές ξεπερνούν τους 7.700, από τους οποίους το ένα τρίτο είναι γυναίκες, καθώς το εκλογικό σύστημα προβλέπει την εκπροσώπηση των γυναικών τουλάχιστον στο 25% των εδρών του κοινοβουλίου και 9 έδρες για τις μειονότητες.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και έκλεισαν στις 6 το απόγευμα (5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σήμερα Τετάρτη.

Οι βουλευτικές εκλογές δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική ανατροπή του πολιτικού τοπίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι διεκδικεί δεύτερη θητεία, ποντάροντας στη στήριξη μιας συμμαχίας σιιτικών κομμάτων.

Φαβορί για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των σουνιτών είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Αλ Χαλμπούσι, ενώ η κουρδική κοινότητα εκπροσωπείται από το δίπολο του «Δημοκρατικού Κόμματος Κουρδιστάν» του Μασούντ Μπαρζανί και της «Πατριωτικής Ενωσης Κουρδιστάν» του Μπαφίλ Ταλαμπανί.

Η νέα Βουλή, όπως ορίζει το Σύνταγμα, θα αναδείξει τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είθισται να είναι Κούρδος και ο οποίος δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον επικεφαλής του μεγαλύτερου συνασπισμού κομμάτων της Βουλής, που συνήθως είναι το σιιτικό μπλοκ κομμάτων.

Αποχωρεί από το Ιράκ η ρωσική «Lukoil»

Στη σκιά των εκλογών, αργά το βράδυ της 10ης Νοέμβρη ανακοινώθηκε ότι η ρωσική ενεργειακή εταιρεία «Lukoil» αποχωρεί από την εκμετάλλευση της τεράστιας πετρελαιοπηγής West Qurna-2 λόγω «ανωτέρας βίας», δηλαδή λόγω των πρόσφατων αμερικανικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές ανάγκασαν τις ιρακινές αρχές να διακόψουν όλες τις συναλλαγές προς την εταιρεία και τις παραλαβές πετρελαίου από αυτήν. Αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα εντός έξι μηνών η εταιρεία θα διακόψει πλήρως την παραγωγή και θα αποσυρθεί από το έργο, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους. Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρηση της «Lukoil» από αυτό το σημαντικό κοίτασμα δημιουργεί σοβαρό κενό στην ιρακινή παραγωγή, ενισχύει τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή και «ανακατεύει» την τράπουλα προς όφελος των αμερικανικών ή άλλων «δυτικών» μονοπωλίων Ενέργειας.

Οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα πληρωμών σε μετρητά και αργό πετρέλαιο προς τη «Lukoil» από κρατικές εταιρείες (όπως η SOMO του Ιράκ) και διεθνείς εμπόρους πετρελαίου.