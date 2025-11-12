ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κλιμακώνουν την επιθετικότητα οι ΗΠΑ με έλευση αεροπλανοφόρου

Την άφιξη και τουστην Καραϊβική ανακοίνωσε χτες το αμερικανικό Πεντάγωνο, αναφέροντας ότι «εισήλθε στην περιοχή επιχειρήσεων του Southcom», της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ που είναι αρμόδια και για τη Λατινική Αμερική.

Το «Ford» είναι το πιο καινούργιο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, τέθηκε σε υπηρεσία το 2017 και θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο, με πάνω από 5.000 άτομα πλήρωμα. Μεταφέρει 4 μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F/A-18E «Super Hornet» και συνοδεύεται, μεταξύ άλλων μέσων, από 3 αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυτό θα συμβάλει «στην εξάρθρωση της διακίνησης ναρκωτικών και στην καταπολέμηση της ναρκω-τρομοκρατίας για την υπεράσπιση της πατρίδας».

Θυμίζουμε ότι από τα τέλη του καλοκαιριού οι ΗΠΑ άρχισαν να αναπτύσσουν σημαντική στρατιωτική δύναμη στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, κατηγορώντας τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις αρχικά της Βενεζουέλας και μετά και της Κολομβίας για στήριξη παράνομων δικτύων διακίνησης ναρκωτικών. Επιπλέον, έχουν γίνει σχεδόν καθημερινά τα πλήγματα κατά σκαφών και με θύματα, με τις ΗΠΑ να ισχυρίζονται χωρίς στοιχεία ότι ανήκουν σε «ναρκω-τρομοκρατικές» συμμορίες που δήθεν καταδιώκουν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες ανακοίνωσε «μαζική ανάπτυξη χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων μέσων και πυραύλων, οπλικών συστημάτων, στρατιωτικών μονάδων και της μπολιβαριανής πολιτοφυλακής», ως απάντηση «στον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ».

Το ΚΚ Βενεζουέλας (ΚΚΒ) καταγγέλλει από την πρώτη στιγμή την επιθετικότητα των ΗΠΑ, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την πραγματική στόχευση της κυβέρνησης Τραμπ, την επικράτηση στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό για τον τεράστιο ορυκτό πλούτο της χώρας και ευρύτερα για την επιρροή στη Λατινική Αμερική.

Οπως σημείωσε πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου η Neirlay Andrade, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΒ, «το ΚΚΒ καταδικάζει και αποκηρύσσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις εξωδικαστικές - εξωεδαφικές δολοφονίες που πραγματοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διεθνή ύδατα, παραβιάζοντας κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Κάλεσε τους λαούς της Λατινικής Αμερικής «να υψώσουν τις φωνές τους για την απόρριψη και την υπεράσπιση της κυριαρχίας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές αξιώσεις».

Ταυτόχρονα το ΚΚΒ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Μαδούρο, και υφίσταται διώξεις από το αστικό κράτος.

Μεταξύ άλλων καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση Μαδούρο, στο όνομα της μη κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, είναι έτοιμη να παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα και να κλείσει συμφωνίες με ενεργειακά μονοπώλια των ΗΠΑ.

Το τελευταίο διάστημα κατήγγειλε επίσης ως φάρσα τη λεγόμενη «εργατική συντακτική συνέλευση» που προωθεί το κυβερνητικό κόμμα στη Βενεζουέλα, την ώρα που πλήθος αγωνιστές συνδικαλιστές διώκονται.