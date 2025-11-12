ΗΠΑ - ΣΥΡΙΑ

Με τουρκική παρουσία η νέα συνάντηση Τραμπ - αλ Σαράα

Η προώθηση των συμφερόντων των αμερικανικών μονοπωλίων των ΗΠΑ στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο της προχθεσινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ και τον «πρόεδρο» του καθεστώτος των τζιχαντιστών στη Συρία, Αχμεντ αλ Σαράα (αλ Τζολάνι).

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν η τρίτη συνάντησή τους μέσα σε ένα 6μηνο, μετά την πρώτη συνάντηση τον Μάη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και τη δεύτερη συνάντησή τους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το καθεστώς του αλ Σαράα - μέχρι πρότινος επικηρυγμένου και από τις ΗΠΑ τζιχαντιστή - συμφώνησε στην ένταξη της Συρίας στον λεγόμενο «διεθνή συνασπισμό» των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους, ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ουάσιγκτον για την προώθηση των συμφερόντων της στην περιοχή και τη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας.

Λίγο πριν προηγήθηκε η άρση του μεγαλύτερου μέρους των αμερικανικών κυρώσεων του λεγόμενου «Νόμου του Καίσαρα» κατά της Συρίας, προς διευκόλυνση των μπίζνες της «ανοικοδόμησης».

Παρόντες στη συνάντηση Τραμπ - Σαράα ήταν μεταξύ άλλων αξιωματούχων και οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο πλευρών, Μάρκο Ρούμπιο και Ασαντ αλ Σαϊμπάν.

Ο ΥΠΕΞ των τζιχαντιστών χαρακτήρισε τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο «εποικοδομητική», τονίζοντας (σύμφωνα με το ρεπορτάζ του enabbaladi.net) πως οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στην «ενότητα της Συρίας, στην ανοικοδόμηση και στην άρση εμποδίων για τη μελλοντική ανάκαμψη της χώρας».

Σε επακόλουθη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των τζιχαντιστών αναφέρεται επίσης πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου ανάμεσα στον αλ Σαράα και τον ηγέτη των κουρδικών δυνάμεων SDF, Μαζλούμ Αμπντί.

Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται επίσης πως επιβεβαίωσε την υποστήριξή της για την επίτευξη συμφωνίας «ασφαλείας» με το Ισραήλ - το οποίο έχει επεκτείνει την κατοχή συριακών εδαφών - «με στόχο την ενίσχυση περιφερειακής σταθερότητας».

Από την πλευρά του, ο Ντ. Τραμπ εξήρε την «επιτυχή πορεία της Συρίας και όσα πέτυχε» μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Ασαντ, διαβεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να την υποστηρίξουν για να εξασφαλίσουν «την επιτυχή ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη».

Συνάντηση των ΥΠΕΞ ΗΠΑ - Συρίας - Τουρκίας

Μετά τη δίωρη συνάντηση κεκλεισμένων θυρών ανάμεσα στον Ντ. Τραμπ και τον αλ Σαράα, ακολούθησε τριμερής σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, του συριακού καθεστώτος των τζιχαντιστών, Ασαντ αλ Σαϊμπάνι και της Τουρκίας, Χ. Φιντάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Φιντάν ανέφερε ότι κατέθεσε τις απόψεις του «ειδικά στα προβληματικά σημεία της νότιας και βόρειας Συρίας και σε άλλα μέρη», καθώς και για την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας.

Χαρακτήρισε «σημαντικό» το ότι συζητήθηκε και η κατάσταση στη νότια συριακή επαρχία Σουέιντα (όπου ζει σημαντική κοινότητα Δρούζων) και η κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία που ελέγχεται από τις κουρδικές «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις», (SDF).

Ο Χ. Φιντάν εκτίμησε πως οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο διαμελισμού της Συρίας, προειδοποιώντας ότι «εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν με προσοχή, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα που θα απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα ολόκληρης της χώρας».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι είχε την ευκαιρία να εξετάσει λεπτομερώς με την αμερικανική πλευρά «πολλά θέματα του φακέλου της Παλαιστίνης, για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο Στιβ Γουίτκοφ».

Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι τρεις πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου μεταξύ Δαμασκού και SDF.

Εξάρθρωση δικτύου κατασκοπείας στο Ιράν

Στο μεταξύ, στην εξάρθρωση ενός «δικτύου κατασκοπείας» ανακοίνωσε χτες πως προέβησαν οι αρχές του Ιράν. Σε σχετική ανακοίνωση των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» επισημαίνεται ότι το δίκτυο κατασκοπείας είχαν συγκροτήσει ισραηλινές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Η επιχείρηση διεξήχθη συντονισμένα σε πολλές επαρχίες», ανέφερε η ανακοίνωση, αποφεύγοντας να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με το πότε και πού έγιναν οι επιχειρήσεις. Δεν ανακοινώθηκε ούτε καν ο αριθμός των συλληφθέντων.