ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στρέφεται προς τη Βολιβία για λίθιο και σπάνιες γαίες

Η Γερμανία θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη Βολιβία, καθώς το Βερολίνο στρέφει το βλέμμα στη Λα Πας μετά την αλλαγή κυβέρνησης, με φόντο την προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης από την Κίνα όσον αφορά τις εισαγωγές κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών, όπως πάνω απ' όλα το λίθιο.

Τα κοιτάσματα λιθίου στη Βολιβία και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής αποτελούν σταθερή επιδίωξη του γερμανικού κεφαλαίου και των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια.

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο, που είναι απαραίτητο για την ενεργειακή μετάβασή μας, την ηλεκτρική κινητικότητα και πολλούς άλλους τομείς στη Γερμανία», τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γ. Βάντεφουλ, ενόψει επίσκεψής του στη χώρα. Η ζήτηση για μπαταρίες ιόντων λιθίου αυξάνεται με ταχύ ρυθμό.

Η Βολιβία εκτιμάται πως διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στον πλανήτη. Πρόκειται για μέταλλο που χρησιμοποιείται ιδίως στην κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές, συστήματα φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας κ.ά.

Ο Βάντεφουλ σημείωσε ακόμη ότι η Βολιβία διαθέτει επίσης κοιτάσματα σπάνιων γαιών, εξίσου κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών, βλέποντας «μεγάλες δυνατότητες» για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ προγραμματίζει να συναντηθεί στην πόλη Σάντα Κρους με τον κεντροδεξιό νέο Πρόεδρο Ροδρίγο Πας, τον νέο ΥΠΕΞ Φερνάντο Ούγο Περέιρα και επιχειρηματίες.