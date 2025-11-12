ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέες ισραηλινές απειλές για συνέχιση του πολέμου

2025, The Associated Press. Al

στηαλλά και στονεκτόξευσε προχθές βράδυ μιλώντας στην Κνέσετ ο πρωθυπουργός του κράτους - δολοφόνου,με τις «πλάτες» της πολύμορφης στήριξης από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε για μία ακόμη φορά πως δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος κατά της Χαμάς στη Γάζα και κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - εννοώντας τη σφαγή δεκάδων χιλιάδων αμάχων στις δύο χώρες από το Ισραήλ - και πως «όποιος επιχειρήσει να μας βλάψει, θα τον βλάψουμε και εμείς».

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε με σιδερένια γροθιά τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός εκεί όπου υπάρχουν, απέναντι σε όσους επιδιώκουν την καταστροφή μας, και μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει καθημερινά στον Λίβανο» είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους βουλευτές της Κνέσετ.

Στην ομιλία, που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε πως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ.

Στο μεταξύ, περίπου ένα 24ωρο μετά, ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ που θεωρούνταν από τους πιο έμπιστους αξιωματούχους του Νετανιάχου, υπέβαλε επιστολή παραίτησης. Μέρος των αρμοδιοτήτων του ανακοινώθηκε πως θα αναλάβει ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ.

Σχέδια για αμερικανική βάση στη Γάζα

Το δίκτυο Bloomberg επανέφερε στη δημοσιότητα πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να φτιάξει μία αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γάζα.

Σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που επικαλείται το δίκτυο, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ζητά εκτίμηση κόστους από μια λίστα εταιρειών για «μια προσωρινή, αυτοσυντηρούμενη στρατιωτική βάση επιχειρήσεων ικανή να υποστηρίξει 10.000 άτομα και να παρέχει 929 τετραγωνικά μέτρα (10.000 τετραγωνικά πόδια) γραφειακού χώρου για μια περίοδο 12 μηνών».

Παρ' όλα αυτά, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Bloomberg αργότερα ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί ένα πρώιμο στάδιο σχεδιασμού για μια πιθανή βάση στο νότιο Ισραήλ, που αφορά τη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη Γάζα και η οποία θα απαρτίζεται από ξένα στρατεύματα (πιθανώς αραβικών και μουσουλμανικών χωρών). Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι εκεί δεν θα συμμετάσχουν αμερικανικά στρατεύματα.

Καθημερινές οι ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει τις καθημερινές παραβιάσεις της «εκεχειρίας» στη Γάζα, τρομοκρατώντας και δολοφονώντας Παλαιστίνιους αμάχους.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, από την έναρξη εκεχειρίας στις 11 Οκτώβρη μέχρι χτες σκοτώθηκαν 242 άνθρωποι από ισραηλινές επιθέσεις και τραυματίστηκαν άλλοι 622.

Συνολικά από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 οι νεκροί Παλαιστίνιοι ξεπερνούν τους 69.179.

Στο μεταξύ η κτηνωδία των ισραηλινών δυνάμεων σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση ανθρωπιστικής βοήθειας «καλπάζει».

Χτες η UNICEF κατήγγειλε πως το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο ενός εκατομμυρίου συρίγγων και βρεφικού γάλακτος στη Γάζα. Επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις στην έγκριση συρίγγων και ψυγείων που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, απαραίτητων για τη διατήρηση εμβολίων, δυσχεραίνουν την προσπάθεια μαζικού εμβολιασμού των παιδιών.

Οπως αναφέρει η UNICEF, οι σύριγγες παραμένουν σε αναμονή για τελωνειακή έγκριση από τον Αύγουστο...

Το κράτος - δολοφόνος δικαιολογεί αυτή την κτηνωδία με το επιχείρημα πως οι σύριγγες είναι... υλικά «διπλής χρήσης» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς!

Η UNICEF ξεκίνησε την Κυριακή τον πρώτο από τρεις γύρους αναμνηστικών εμβολιασμών, με στόχο να καλύψει περισσότερα από 40.000 παιδιά κάτω των τριών ετών που έχασαν τις δόσεις ρουτίνας κατά πολιομυελίτιδας, ιλαράς και πνευμονίας λόγω του πολέμου.

Την πρώτη ημέρα της εκστρατείας εμβολιάστηκαν πάνω από 2.400 παιδιά με πολλαπλά εμβόλια, ωστόσο, όπως τονίζει η οργάνωση, απαιτούνται περισσότερες προμήθειες για να ολοκληρωθούν οι επόμενοι δύο κύκλοι.

Επιπλέον, η UNICEF σημειώνει ότι κρίσιμα αντικείμενα όπως 938.000 μπουκάλια έτοιμου βρεφικού γάλακτος και ανταλλακτικά για υδροφόρα οχήματα παραμένουν εκτός Γάζας λόγω των ισραηλινών περιορισμών.

Ανατριχιαστικές καταγγελίες για εμπόριο μοσχευμάτων

Ο διακεκριμένος Βρετανο-Παλαιστίνιος πλαστικός και επανορθωτικός χειρουργός Δρ. Γασάν Αμπού Σιτάχ, που είναι παράλληλα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, έκανε ανατριχιαστικές αποκαλύψεις μιλώντας στο αραβικό δίκτυο «Al Jazeera».

Οπως ανέφερε, παρουσιάζοντας φωτογραφίες από τα κατακρεουργημένα άψυχα κορμιά Παλαιστινίων που συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και θανατώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, πολλά από τα πτώματα που παραδόθηκαν έφεραν ξεκάθαρες ενδείξεις πως αφαιρέθηκαν ζωτικά όργανα όπως καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, νεφρά, αμφιβληστροειδείς χιτώνες κ.α., με σκοπό την προώθησή τους για μεταμοσχεύσεις σε Ισραηλινούς.

Κληθείς να σχολιάσει τις φωτογραφίες πτωμάτων που του παρουσίασαν δημοσιογράφοι του καναλιού, ο Δρ. Σιτάχ παρατήρησε πως σε όλα τα πτώματα υπήρχαν ενδείξεις αφαίρεσης ζωτικών οργάνων «με χειρουργική ακρίβεια». Σημείωσε πως σε ορισμένα από τα πτώματα το δέρμα είχε υποστεί εγκαύματα από υγρό άζωτο, που χρησιμοποιείται στη διατήρηση ιστών.

Ο ίδιος επισήμανε πως υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πως σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρέθηκαν όργανα, ενώ τα θύματα ήταν ακόμη εν ζωή.

Οι πρώτες σχετικές καταγγελίες από τις παλαιστινιακές αρχές για αφαίρεση ζωτικών οργάνων από Παλαιστίνιους κρατούμενους με σκοπό τις μεταμοσχεύσεις στο Ισραήλ έγιναν τον Δεκέμβριο του 2023, όταν από τότε καταγράφηκαν από Παλαιστίνιους γιατρούς περιπτώσεις αφαίρεσης οργάνων ή ακρωτηριασμών σε πτώματα που άφησαν πίσω τους οι δυνάμεις εισβολής.

Νέο όργιο βίας εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Το όργιο βίας των Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη συνεχίστηκε χτες, με αποκορύφωμα τις επιθέσεις που έκαναν σε δύο χωριά στα περίχωρα της Νάμπλους.

Δεκάδες έποικοι φορώντας μάσκες επιτέθηκαν στα χωριά των Παλαιστινίων τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα και καίγοντας τουλάχιστον 10 αυτοκίνητα.

Η επίθεση ήταν τόσο βίαιη που αναγκάστηκε τελικά να επέμβει ο στρατός κατοχής, ο οποίος βέβαια πάγια βάζει «πλάτη» στα εγκλήματα των εποίκων. Οι έποικοι μάλιστα, αποθρασυμένοι από την πλήρη κάλυψη και ασυδοσία που τους διασφαλίζει το κράτος - δολοφόνος, δεν δίστασαν να στραφούν και κατά των στρατιωτών, προκαλώντας φθορές σε τουλάχιστον ένα όχημα του στρατού.

Ο στρατός αναγκάστηκε έτσι να κάνει τουλάχιστον τέσσερις προσαγωγές και να ανακοινώσει πως διενεργεί έρευνα σε συνεργασία με τις δυνάμεις ασφαλείας Shin Bet.

Συνάντηση Μακρόν - Αμπάς στο Παρίσι

Στο φόντο των εξελίξεων αυτών ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν συναντήθηκε στο Παρίσι με τον Παλαιστίνιο ομόλογό του Μ. Αμπάς, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους αναβίωσης της διπλωματικής διαδικασίας για την υποστήριξη λύσης του Παλαιστινιακού στη βάση των δύο κρατών.

Κατά τη συνάντησή τους ο Αμπάς διαβεβαίωσε πως θα προχωρήσει σε «μεταρρυθμίσεις» της Παλαιστινιακής Αρχής, μεταξύ άλλων και μέσω της διεξαγωγής εκλογών.

Ο Μακρόν από την πλευρά του προσδιόρισε τις εκλογές «σε έναν χρόνο αφού περάσουμε στη δεύτερη φάση της κατάπαυσης πυρός» στη Γάζα, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Αμπάς και ο Μακρόν ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συγκροτήσουν μια κοινή επιτροπή που θα εξετάσει το Σύνταγμα του Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τη Γαλλία.

Νωρίτερα σε ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας επαναλαμβανόταν η απαίτηση για «μεταρρύθμιση» της Παλαιστινιακής Αρχής ως απαραίτητης προϋπόθεσης για ένα «δημοκρατικό και κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος που θα ζει με ειρήνη και ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ».

Στο μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στην Αγκυρα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τις διεθνείς προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της περιοχής «μετά το τέλος του πολέμου».

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν θα φιλοξενήσει τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπ. Αμπντελάτι για τις πιθανές επόμενες φάσεις της εκεχειρίας.

Προωθείται το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Με 39 ψήφους έναντι 16 κατά εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωσή του το εκτρωματικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου με στόχο την θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η θανατική ποινή θα επιβληθεί σε άτομα που σκοτώνουν Ισραηλινούς πολίτες «με ρατσιστικά κίνητρα» και με σκοπό «να βλάψουν το κράτος του Ισραήλ και την αναβίωση του εβραϊκού λαού στη γη του» - όπως χαρακτηρίζεται από το Ισραήλ ο αγώνας ενάντια στην κατοχή και για δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Την ίδια ώρα βέβαια, το εν λόγω νομοσχέδιο δεν θα αφορά την επιβολή θανατικής ποινής σε Εβραίους έποικους που ευθύνονται για δολοφονίες Παλαιστινίων...

Η πρώτη ψήφιση του εκτρωματικού νομοσχεδίου χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εκτιμώντας πως ο ίδιος και το κόμμα του («Εβραϊκή Ισχύς») «γράφουν Ιστορία».

Το νομοσχέδιο για να τεθεί σε ισχύ θα πρέπει να εγκριθεί κατά τη δεύτερη και τρίτη ανάγνωση.