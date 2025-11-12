ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ

Την ευθύνη ανέλαβε η ΤΤΡ, απειλώντας με νέα χτυπήματα

Βομβιστική επίθεση έξω από το δικαστικό μέγαρο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, σημειώθηκε χτες το μεσημέρι (λίγο πριν τη 1 τοπική ώρα), με αποτέλεσμα μέχρι αργά χτες να έχουν καταγραφεί 13 θύματα, ενώ ανησυχία υπήρχε και για την κατάσταση πολλών από τους τουλάχιστον 26 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί, ο βομβιστής προσπάθησε να μπει στο κτίριο πεζή αλλά πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από αυτό, κοντά σε όχημα της αστυνομίας. Νωρίτερα οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν δηλώσει ότι απέτρεψαν απόπειρα ενόπλων να πάρουν ομήρους δόκιμους σε ένα στρατιωτικό κολέγιο στην περιοχή Γουάνα του βορειοδυτικού Πακιστάν, μετά από βομβιστική επίθεση Πακιστανών Ταλιμπάν στη διάρκεια της νύχτας.

Την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση ανέλαβε η οργάνωση των Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP - Tehreek-e-Taliban Pakistan), που μάλιστα στη σχετική της ανακοίνωση ανήγγειλε αύξηση τέτοιων επιθέσεων, απειλώντας ότι «θα εξαπολυθούν επιθέσεις εναντίον αυτών που εκδίδουν αποφάσεις με βάση τον μη ισλαμικό νόμο, εκείνων που τις εκτελούν και εκείνων που τους προστατεύουν, μέχρι η Σαρία να κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα».

Από τη μεριά του ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδικάζοντας την επίθεση αναμόχλευσε κατηγορίες κατά της Ινδίας για «εξάπλωση της τρομοκρατίας στην περιοχή μέσω των πληρεξουσίων της», και πρόσθεσε ότι «έφτασε ο καιρός ο κόσμος να καταδικάσει αυτές τις άθλιες συνωμοσίες της Ινδίας», ενώ επέμεινε ότι επιθέσεις συνεχίζουν «να εξαπολύονται από αφγανικό έδαφος με ινδική στήριξη». Κάλεσε δε «το Αφγανιστάν να αντιληφθεί ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την καταστροφή των Πακιστανών Ταλιμπάν και των άλλων τρομοκρατικών ομάδων που επιχειρούν από την επικράτειά του», ενώ αναφερόμενος στις πρόσφατες εχθροπραξίες Αφγανιστάν - Πακιστάν χαρακτήρισε «σταθερή και αποφασιστική» τη στάση της χώρας του, που - όπως είπε - παρέδωσε «ένα αξέχαστο μάθημα», για να καταλήξει ότι «εμείς πιστεύουμε σε μια ειρηνική γειτονιά και συνεχίζουμε να δρούμε προς αυτόν τον στόχο».

Το ΥΠΕΞ των Αφγανών Ταλιμπάν σε ανακοίνωσή του «καταδίκασε σθεναρά την έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, όπως και την επίθεση στο κέντρο εκπαίδευσης στη Γουάνα», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τα θύματα.

Στο μεταξύ, σε ναυάγιο οδηγήθηκε και ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν - Αφγανιστάν που έγινε με μεσολάβηση Τουρκίας και Κατάρ. Ο Πακιστανός υπουργός Αμυνας Khawaja Asif δήλωσε ότι ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων «τελείωσε» και «εισήλθαν σε μια αόριστη φάση», συμπληρώνοντας πως αν και η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παραμένει σε ισχύ «από τη πλευρά μας», κάθε παραβίασή της «από την άλλη πλευρά» θα απαντηθεί «κατάλληλα».

Εκρηξη και στο Νέο Δελχί

Κάποιες ώρες πριν την πολύνεκρη επίθεση στο Ισλαμαμπάντ, γύρω στις 7 μ.μ. της Δευτέρας είχε σημειωθεί έκρηξη και στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, πολύ κοντά στο μνημείο του Κόκκινου Φρουρίου (της πρώην αυτοκρατορικής κατοικίας της δυναστείας Μουγκάλ, από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα, που σήμερα στεγάζει μουσείο). Ως αποτέλεσμα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 20.

Ο αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας Ράτζα Μπαντία δήλωσε ότι η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης διεξάγεται με βάση διατάξεις για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας» και τον αποκαλούμενο «Νόμο περί Παράνομων Δραστηριοτήτων», που χρησιμοποιείται για δραστηριότητες οι οποίες απειλούν την «εθνική κυριαρχία και ακεραιότητα» της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι μίλησε για «φριχτό περιστατικό» και για «συνωμότες που δεν θα γλιτώσουν (...) θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη».

Τα παραπάνω καταγράφονται σε μια περίοδο που η «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας» και μια σειρά «αμυντικά» σχέδια γι' αυτήν φουντώνουν σε Κεντρική και Νότια Ασία, ενώ ενδοαστικές διεργασίες εντείνονται σε μια σειρά χώρες και ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα όλο και πιο στοχευμένα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην περιφέρεια.