ΒΑΓΔΑΤΗ.- Ο Ιρακινός ΥΠΕΞ, Φουάντ Χουσεΐν, ζήτησε να εφαρμοστεί η συμφωνία Αγκυρας - ΡΚΚ για τον αφοπλισμό της οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι «ένοπλα στοιχεία» παραμένουν στις βόρειες επαρχίες Σιντζάρ και Μαχμούρ της χώρας του. Οι δηλώσεις του έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε ότι «συνεργαζόμαστε στενά με το Ιράκ, και ευχαριστώ τόσο το Ιράκ όσο και την περιοχή του Κουρδιστάν για τη συνεργασία τους σε αυτό το θέμα».

ΚΑΜΠΟΥΛ.- Τουλάχιστον 20 θύματα άφησε πίσω του ο σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ τραυματίστηκαν πάνω από 320. Η δόνηση έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, Μαζάρ-ι-Σαρίφ, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.