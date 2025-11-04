Τρίτη 4 Νοέμβρη 2025
ΒΑΓΔΑΤΗ.- Ο Ιρακινός ΥΠΕΞ, Φουάντ Χουσεΐν, ζήτησε να εφαρμοστεί η συμφωνία Αγκυρας - ΡΚΚ για τον αφοπλισμό της οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι «ένοπλα στοιχεία» παραμένουν στις βόρειες επαρχίες Σιντζάρ και Μαχμούρ της χώρας του. Οι δηλώσεις του έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε ότι «συνεργαζόμαστε στενά με το Ιράκ, και ευχαριστώ τόσο το Ιράκ όσο και την περιοχή του Κουρδιστάν για τη συνεργασία τους σε αυτό το θέμα».

ΚΑΜΠΟΥΛ.- Τουλάχιστον 20 θύματα άφησε πίσω του ο σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ τραυματίστηκαν πάνω από 320. Η δόνηση έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, Μαζάρ-ι-Σαρίφ, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.

    

Μεγάλη διαδήλωση για τον έναν χρόνο από το έγκλημα στο Νόβι Σαντ
Μια «νέα εποχή για τα πυρηνικά όπλα» έχει αρχίσει
Ασταμάτητες επιθέσεις από το κράτος - δολοφόνο σε Γάζα και Δυτική Οχθη
 Νέες απειλές των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας
 Απειλεί με ανάληψη στρατιωτικής δράσης και στη Νιγηρία
 Εν μέσω αναδιατάξεων στον ενεργειακό χάρτη
 Κλιμάκωση των ισραηλινών επιδρομών και απειλών στον Λίβανο
 Σήμερα η εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης
 Κατάρρευση πύργου με τραυματίες εργάτες
 Εγκαίνια του «Μεγάλου Μουσείου»
 Διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης θα κινήσει ο Γέτεν
 Τριγμοί στην κυβέρνηση εξαιτίας σκανδάλων και παζαριών
 Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο
