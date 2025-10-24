ΣΕ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

«Δεν πρόκειται να συμφιλιωθούμε με τη μιζέρια του εμπορίου Υγείας»

Σε 48ωρη απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή 6 και 7 Νοέμβρη προχωρά η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Στο πλαίσιο της απεργίας, στις 7 Νοέμβρη θα γίνει συγκέντρωση στις 12 μ. στο υπουργείο Υγείας. Ενώ στις 6 Νοέμβρη θα γίνουν απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Μιλώντας μάλιστα για την πραγματική «μιζέρια», στον αντίποδα της κυβερνητικής προπαγάνδας, η ΟΕΝΓΕ σημειώνει μπροστά στην απεργία: «Μισθοί καθηλωμένοι στα επίπεδα του 2011, αυξήσεις που δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες των τελευταίων 15 χρόνων και εξανεμίζονται εξαιτίας της ακρίβειας και της φοροληστείας, 5,38 ευρώ μεικτά ωρομίσθιο εφημερίας για τον ειδικευόμενο γιατρό που φτάνει μετά από 20 και 25 χρόνια δουλειάς στο "δυσθεώρητο" ποσό των 8,46 ευρώ, αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές σε δεδουλευμένες εφημερίες, γιατροί νομάδες, εντατικοποίηση, ατελείωτη λάντζα για τους ειδικευόμενους σε βάρος της εκπαίδευσής τους, εκατοντάδες νοσηλείες σε ράντζα και στους διαδρόμους, κλειστές χειρουργικές αίθουσες γιατί αρνούνται να προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό, σχέδια για λουκέτα σε κλινικές και τμήματα, απογείωση των πληρωμών των ασθενών, ξύλο και χημικά σε γιατρούς και νοσηλευτές, διατάγματα για "φίμωτρο" στους υγειονομικούς γιατί τους χαλάμε την εικονική πραγματικότητα που επιδιώκουν να πλασάρουν σαν βελτίωση του δημόσιου συστήματος Υγείας».

Και, όπως εξηγεί η ΟΕΝΓΕ, αυτά είναι αποτέλεσμα «της εγκληματικής πολιτικής του εμπορίου της Υγείας και της μετατροπής του δημόσιου νοσοκομείου σε μαγαζί γωνία με έσοδα από χορηγούς και ασθενείς - πελάτες, "νόμιμα" φακελάκια και "νόμιμο" πλιάτσικο των υποδομών και του προσωπικού από ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα».

«Δεν πρόκειται να συμφιλιωθούμε με τη μιζέρια! Ας το χωνέψει καλά ο υβριστής υπουργός Υγείας! Κλιμακώνουμε τον αγώνα ενάντια στο εμπόριο Υγείας!», είναι το μήνυμα που στέλνουν οι Νοσοκομειακοί Γιατροί, ξεκαθαρίζοντας:

«Δεν δεχόμαστε ότι η οικονομία της χώρας κινδυνεύει αν αυξήσουν τους μισθούς μας, αν κάνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και όλου του αναγκαίου προσωπικού, την ίδια ώρα που απογειώνουν τις στρατιωτικές δαπάνες, που καμία σχέση δεν έχουν με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας. 30 δισ. ευρώ μέχρι το 2036 για τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς τους. Δισεκατομμύρια ευρώ για να στέλνουν φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού να πολεμάνε τους Χούθι, πυροβολαρχίες στη Σαουδική Αραβία να φυλάνε τους πετρελαιάδες, ελληνικά F-16 να επιτηρούν τον εναέριο χώρο των Βαλκανίων απέναντι στη Ρωσία, για την προώθηση των ΝΑΤΟικών συμφερόντων».

Ζωτικές διεκδικήσεις για την Υγεία του λαού

«Τίποτα δεν χαρίζεται! Ολα κατακτιούνται με συλλογική διεκδίκηση και αγώνα! Επιβάλλαμε με τους αγώνες μας την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών και τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης στο 20%! Συνεχίζουμε μέχρι να ικανοποιηθεί το σύνολο των δίκαιων αιτημάτων μας!», είναι το κάλεσμα που απευθύνει, με τις διεκδικήσεις να περιλαμβάνουν τις μαζικές - μόνιμες προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τη μονιμοποίηση επικουρικών και συμβασιούχων, αυξήσεις στον βασικό μισθό 20% αλλά και επαναφορά 13ου - 14ου μισθού. Διπλασιασμό της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης, έγκαιρη και στο ακέραιο πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών, χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο, όπως και επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Επίσης, για αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων.

Απαιτούν ακόμα να αποσυρθεί άμεσα η νομοθετική διάταξη που επιτρέπει την παραμονή στην εργασία γιατρών μετά το 67ο έτος ηλικίας, να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων για τις άγονες περιοχές και να χορηγηθούν τα θεσπισμένα κίνητρα.

Να λειτουργήσει το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών και προφανώς αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών και κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.

Οχι στις συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα

Στο μεταξύ, φουντώνουν οι αντιδράσεις υγειονομικών και μαζικών φορέων ενάντια στις συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα μονάδων και κλινικών που έρχονται σταδιακά για μια σειρά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις στα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου στην Αιτωλοακαρνανία, όπως και σε αυτό των Καλαβρύτων στην Αχαΐα, με απαίτηση να αποσυρθεί άμεσα η εγκύκλιος για τους νέους οργανισμούς, να στελεχωθούν με όλο το αναγκαίο προσωπικό τα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως και οι δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αποφάσεις της ΕΙΝΝΑΑ και των σωματείων Εργαζομένων στα ΓΝ Μεσολογγίου και Αγρινίου, συμμετείχαν τα Εργατικά Κέντρα των δύο πόλεων, το σωματείο εργαζομένων του ΕΚΑΒ, συνταξιουχικοί σύλλογοι και συνδικάτα, καθώς και επιστημονικοί φορείς.

Αντίστοιχα στα Καλάβρυτα, στη μαζική κινητοποίηση που κάλεσε ο πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής συμμετείχαν η ΕΙΝΑ, τα σωματεία εργαζομένων του δήμου και του ΓΝ Αιγίου, μαθητές σχολείων της πόλης, ο δήμος, καθώς και άλλοι φορείς.

Στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις συγκεντρώσεις και στις τρεις πόλεις, από τους προέδρους των Ενώσεων Ιατρών, επισημάνθηκε επιπλέον η ανάγκη γενναίας αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία, λέγοντας ταυτόχρονα «όχι» στην ένταση της εμπορευματοποίησης, ενώ κάλεσαν σε κλιμάκωση μπροστά στη 48ωρη πανυγειονομική απεργία.